Лукашенко пообещал Западу жесткую реакцию на санкции

Александр Лукашенко заявил, что Минск собирается жестко ответить на санкции Запада, но не назвал конкретных шагов. "Бомбить, молотить все подряд" мы не будем, пообещал он.

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Минск жестко ответит на западные санкции, но не в ущерб собственному населению, пообещал правитель Беларуси Александр Лукашенко, выступая в среду, 26 мая, перед белорусскими парламентариями. "А потому, что вы там, на Западе, не оставляете нам другого выбора. Вас надо остановить сегодня, потому что завтра может быть поздно", — заявил Лукашенко, призвав правительство "дать самый эффективный ответ на санкции".

Он не назвал конкретных мер, которые введут белорусские власти, заявив лишь, что те не будут действовать сгоряча. "Я тут не призываю к тому, чтобы мы сейчас закрыли границы, начали бомбить, молотить все подряд. Нет. Мы должны все просчитывать", — подчеркнул Лукашенко, отметив: "Молчать и стоять на коленях мы не будем".

В то же время возможный белорусский ответ Западу не должен отразиться на уровне жизни населения. "Экономика просесть не должна. Особое внимание — сохранению уровня жизни населения, выполнению социально значимых программ. И борьба с теми, кто сегодня хочет нагреть руки на проблемах", — отметил Лукашенко.

Санкции в ответ на перехват лайнера

Государства ЕС вечером в понедельник, 24 мая, согласовали единый ответ на инициированную белорусскими властями принудительную посадку в Минске лайнера ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс из Греции в Литву, и последовавшие за этим задержания находившихся на борту белорусского журналиста Романа Протасевича и его спутницы россиянки Софии Сапеги.

В своем официальном заявлении Совет Евросоюза призывает всех авиаперевозчиков из ЕС избегать перелетов над территорией Беларуси. Другой санкционной мерой должен стать запрет для белорусских авиакомпаний на перелеты в воздушном пространстве ЕС и использование европейских аэропортов.

Главы государств и правительств стран ЕС также проинструктировали Совет ЕС расширить санкционный список физических лиц и организаций из Беларуси. Кроме того, они обратились к Совету ЕС с предложением ввести дополнительные экономические санкции в отношении Беларуси.