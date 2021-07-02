Лукашенко поручил полностью перекрыть границу Беларуси с Украиной
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Правитель Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть государственную границу страны с Украиной, сообщает вечером в пятницу, 2 июля, белорусское государственное информагентство БелТА. Причиной такого решения Лукашенко назвал поступление "огромного количества оружия" из Украины в Беларусь.

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Государственная пограничная служба Украины пока не прокомментировала высказывания правителя соседней страны.

Ранее в тот же день Лукашенко на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости, объявил о завершении в Беларуси некоей "масштабной антитеррористической операции" и пообещал, что по ее итогам предъявит претензии "к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии". Никаких деталей упомянутой "антитеррористической операции" правитель Беларуси не назвал.

Международная изоляция Беларуси

МИД Беларуси 28 июня сообщил, что страна приостанавливает свое членство в инициативе ЕС "Восточное партнерство", а 30 июня в посольство ФРГ в Минске поступило требование белорусского министерства иностранных дел в течение четырех недель прекратить деятельность в стране Гёте-Института и Германской службы академических обменов (DAAD). По мнению Юргена Хардта (Jürgen Hardt), депутата бундестага Германии от правящего Христианско-демократического союза (ХДС), это событие приведет к дальнейшей международной изоляции Беларуси.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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