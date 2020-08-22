Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия и назвал фейками снимки с избиением протестующих
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 22 августа, призвал глав регионов в ближайшие дни закрыть предприятия, на которых проходят забастовки.

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"Я прошу губернаторов, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать — не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Но если предприятие не работает — с понедельника замок на ворота. Остановим", — заявил он на провластном митинге в Гродно. Политик считает, что в таком случае "люди остынут". "Разберемся потом, кого пригласить на это предприятие", — отметил он.

Кроме того, Лукашенко предостерег священнослужителей от вмешательства в политику. "Остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться. Церкви, костелы — не для политики", — подчеркнул действующий глава государства.

Лукашенко приравнял большинство снимков избиений к фейкам

Политик не оставил без внимания тему избиений и пыток задержанных после протестов. Лукашенко назвал большинство снимков людей, избитых силовиками, "постановочными кадрами". "Эти фейки все время наводняют наш эфир. В интернете кто сидит? 60 процентов показывали синяки. 60 процентов — постановочные кадры!" — заявил он. При этом президент призвал участников провластного митинга "простить" силовиков, "даже если они где-то ошиблись".

В Беларуси не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Согласно официальным данным, действующий президент республики получил более 80 процентов голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — около 10 процентов. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов голосования, пресекались ОМОНом и спецназом. Силовики действовали с беспрецедентной жестокостью.

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