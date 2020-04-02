Лукашенко посоветовал президенту Литвы заняться "своим вирусом"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил телекомпании "Мир", что опыт его страны в борьбе с вирусными заболеваниями может служить примером. Президенту Литвы Гитанасу Науседе он посоветовал заняться "своим вирусом", передает "БелТА".

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"Если уж придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И притом гораздо эффективнее, чем литовский президент. Он озаботился белорусским вирусом... Своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы не обо всем информируют", - сказал Лукашенко.

1 апреля Науседа заявил, что нельзя доверять официальной информации Белоруссии о коронавирусе и что ситуация там значительно хуже.

"Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Беларуси, поскольку я считаю, что белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой", - сказал он.

По словам Лукашенко, на него лично и на Белоруссию в целом оказывают определенное давление в связи с темой коронавируса. "Начинают плющить: вот, они как-то не так, как все. Слушайте, если бы было так у всех, как в Беларуси, по борьбе с этими вирусными заболеваниями, и там не забывали бы о том, что есть и сердечники, и онкология, травматология, есть просто пневмония - сезонная болезнь очень сильная... Наверное, не было бы таких проблем", - отметил он.

Он отметил, что власть реагирует на коронавирус, но не забывает, "что вирусов у нас сейчас, как обычно, море".

Он считает, что людей нужно лечить и обезопасить, это должна делать система здравоохранения, а дело власти - закрывать учреждения и отменять мероприятия. По мнению президента, массовая изоляция в квартирах, наоборот, может способствовать ухудшению состояния для уже заразившихся тем или иным вирусом.

"Это не проблема. Мы за сутки нейтрализуем город (если это понадобится. - Прим. БЕЛТА). Но во что это обойдется и сколько будет тогда смертей? Мы уже потом будем выхватывать из квартир людей, которые будут тяжелые, и сразу их на искусственную вентиляцию легких. И что, мы спасем этих людей? Поэтому не надо дурью заниматься. Нас же всегда учили: надо, чтобы проветренное помещение было, на свежем воздухе и прочее", - сказал Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии зафиксированы только четыре смерти зараженных коронавирусом, когда у людей вирус осложнения на фоне других серьезных проблем со здоровьем. Четвертый случай еще проверяется. Он заверил, что власти не прячут данные по эпидемии.

"Начинают гвалтом кричать, что в Беларуси что-то скрывают и не работают по вирусу. ВОЗ нам рекомендует бороться очагово, точечно, - отметил он. - То есть мы, если видим очаг, бросаемся на него и начинаем лечить этого человека и тех, кто был вокруг. Никто так в мире не работает. Они идут фронтом. Окружили город - не въехать, ни выехать, и всех в домах заперли".

В Белоруссии нет той ситуации, чтобы принимать подобные меры, добавил он.

Белоруссия остается единственным государством Европы, не закрывшим границы.