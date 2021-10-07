Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

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"С вашей созидательной государственной деятельностью и беззаветным служением Отечеству неразрывно связаны защита национальных интересов, укрепление и повышение потенциала, роли и влияния России на международной арене, создание условий для поступательного роста экономики и благосостояния российских граждан", - говорится в поздравлении.

Лукашенко выразил убеждение, что пристальное внимание, которое Путин уделяет белорусско-российским интеграционным процессам, будет и впредь способствовать развитию двустороннего многопланового сотрудничества и взаимодействия в рамках Союзного государства, укреплению проверенной временем братской дружбы между двумя народами.

Путин родился 7 октября 1952 года, в четверг ему исполнилось 69 лет.

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Интерфакс

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Интерфакс

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