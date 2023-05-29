Лукашенко предложил Казахстану войти в Союзное государство и тоже получить ядерное оружие. Токаев ответил, что "оценил шутку"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у его страны нет необходимости присоединяться к Союзному государству России и Беларуси, а также получать от РФ ядерное оружие. Так казахстанский лидер прокомментировал идею Александра Лукашенко, ранее предложившего Астане присоединиться к альянсу Москвы и Минска.

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"На днях Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз (ЕАЭС)", — заявил Токаев в ходе визита в Северо-Казахстанскую область.

Президент Казахстана также добавил, что ядерное оружие Казахстану "не нужно": "Мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов".

24 мая в своем выступлении на заседании Евразийского экономического форума Токаев отметил, что внутри ЕАЭС есть разные уровни интеграции между государствами-членами. Например, он обратил внимание на "феномен" Союзного государства РФ и Беларуси, у которых "даже ядерное оружие одно на двоих".

28 мая Павел Зарубин, ведущий пропагандистской программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия — 1", опубликовал комментарий Лукашенко на это заявление казахстанского лидера: "Если кто-то переживает — не думаю, что Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу, но если вдруг — так никто не имеет [ничего] против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. Это очень просто. В союз Беларуси с Россией надо вступать, и все: будет ядерное оружие на всех".

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — действующий с 2015 года международный экономический блок, в который входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Основная задача организации — интеграция рынков стран-участниц, обеспечение свободного передвижения между ними товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Союзное государство России и Беларуси существует с 2000 года. Москва и Минск неоднократно обсуждали создание общих парламента, валюты и даже конституции, однако до сих пор соответствующие соглашения приняты не были. В 2021 году стороны согласовали 28 дорожных карт, направленных на интеграцию двух стран.

На этой неделе министры обороны Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о размещении на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия. Вскоре Лукашенко объявил, что перемещение боеприпасов "уже началось".