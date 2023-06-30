Лукашенко предложил соседним странам "план добрососедства и мира"

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о готовности Минска предложить соседним государствам "план мира и добрососедства". Об этом сообщает БелТА.

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По его словам, страны Восточной и Западной Европы "могли бы быть интересными и полезными друг другу во всех сферах: экономической, научной, образовательной, культурной".

Лукашенко заявил, что "надо остановиться, пока не поздно", имея в виду наращивание вооружений.

По его словам, ближайшие к Беларуси страны Балтии "поражают своим самоубийственным упорством в стремлении стать ударным отрядом НАТО".

"Но ростом, видимо, не вышли. Пока им отведена роль подпевал и провокаторов. Да, уважаемые друзья, это реалии. Но реальность и в том, что они наши соседи. Там живут люди, похожие на нас. Поэтому, несмотря на безумство политиков соседних стран, мы обязаны с ними жить хотя бы в "худом мире", — заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что глава Беларуси поручил разработать "алгоритм применения" ядерного оружия России. Лукашенко также якобы привел армию в полную боевую готовность.