Лукашенко предложил создать "не завязанную на Лукашенко" систему

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало заявил, что существующая в стране общественная система отчасти носит авторитарный характер. По мнению главы государства, необходимо выстроить систему, не завязанную на личности президента.

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"Я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко", — сказал он (цитата по БелТА).

Как отметил белорусский президент, в новой Конституции должна быть отражена система устройства судов, исходя из опыта работы за последние 25 лет. "Но ответственно: вносите предложение — распишитесь за это предложение", — обратисял Лукашенко к Сукало.