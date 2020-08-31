Лукашенко предложил создать "не завязанную на Лукашенко" систему

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало заявил, что существующая в стране общественная система отчасти носит авторитарный характер. По мнению главы государства, необходимо выстроить систему, не завязанную на личности президента.
"Я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко", — сказал он (цитата по БелТА).
Как отметил белорусский президент, в новой Конституции должна быть отражена система устройства судов, исходя из опыта работы за последние 25 лет. "Но ответственно: вносите предложение — распишитесь за это предложение", — обратисял Лукашенко к Сукало.