Лукашенко предложил создать "не завязанную на Лукашенко" систему
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало заявил, что существующая в стране общественная система отчасти носит авторитарный характер. По мнению главы государства, необходимо выстроить систему, не завязанную на личности президента.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко", — сказал он (цитата по БелТА).

Как отметил белорусский президент, в новой Конституции должна быть отражена система устройства судов, исходя из опыта работы за последние 25 лет. "Но ответственно: вносите предложение — распишитесь за это предложение", — обратисял Лукашенко к Сукало.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

1

Source

Tags

Александр Лукашенко
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Твой банк в твоих руках
DELFI Brand Studio Читайте также
Продолжая модернизацию погрузочно-разгрузочной инфраструктуры, в Рижском порту открыт новый контейнерный кран
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных