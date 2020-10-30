Лукашенко предупредил протестующих об ужесточении реакции властей
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников акций протеста в стране, что в ответ на их действия последует жесткая реакция силовых структур, так как "отступать им некуда".

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"Те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем", - сказал Лукашенко на встрече с коллективом МВД в пятницу. Его цитирует госагентство БелТА.

"Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше - все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать", - подчеркнул он.

"Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям", - сказал Лукашенко.

По его мнению, организаторы и участники несанкционированных акций "уже прошли по методичке цветных революций семь или восемь различных этапов, подойдя к последним, которые характеризуются радикализацией".

В данной связи президент считает, что необходимо реагировать "красиво, чтобы комар носа не подточил". "Мы сегодня живем не в вакууме. Это не середина прошлого века. Времена изменились, и вы это прекрасно видите и знаете. И только тот победит, кто имеет железную волю и терпение", - сказал Лукашенко.

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Source

Интерфакс

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Source

Интерфакс

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