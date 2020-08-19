Лукашенко приказал покончить с беспорядками и следить за силами НАТО. Что происходит в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко приказал нескольким ведомствам следить за ситуацией с протестами и за передвижением войск НАТО в Польше и Литве, а единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская призвала власти ЕС не признавать прошедшие в республике выборы, что они в итоге и сделали. Портал Delfi обобщает информацию о том, как развивалась ситуация с кризисом в Беларуси 19 августа.

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Приказ Лукашенко ведомствам

Президент Беларуси Александр Лукашенко отдал приказы нескольким ведомствам следить за ситуацией с протестами. Министерство внутренних дел получило распоряжение не допускать никаких беспорядков в Минске. Следует ли воспринимать этот приказ, как призыв разгонять многотысячные акции протеста, которые в последние дни проходили без вмешательства милиции, непонятно.

Как известно, накануне в Беларуси начал работу координационный совет оппозиции. Лукашенко сказал, что это "попытка захвата власти" и пригрозил участникам совета последствиями.

"В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины… Ведь море людей, подавляющее большинство, которые привыкли жить в спокойной стране. И мы эту спокойную страну должны им вернуть", — цитирует Лукашенко БелТа.

Министерству обороны особое внимание следует уделить передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы. Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы, — заявил Лукашенко. — В настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься".

"Надо контролировать эти вопросы. Особенно в Гродно, в гродненском направлении. Потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку, еще больше, чем в Минске", — считает Лукашенко.

Белорусский лидер также поручил МИД довести до руководителей западных государств точку зрения официального Минска по ситуации, которая складывается в настоящее время в стране.

"Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения", — сказал Лукашенко.

"И предупредить их об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков — это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается", — добавил он.

Обращение Тихановской к лидерам ЕС

Единый кандидат от оппозиции на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская записала очередное видеообращение, в котором на английском языке призвала власти Европейского союза не признавать прошедшие в республике выборы.

"Достопочтенные лидеры Европы. Вторую неделю подряд мой народ мирно борется за свое конституционное право выбирать своих лидеров. Выборы 9 августа не были ни честными, ни прозрачными. Их результаты были сфальсифицированными", — заявила она.

По словам Тихановской, люди, которые вышли на улицы белорусских городов с целью защитить свои голоса, были "жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть".

"Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы. Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов", — сказала она.

Евросоюз не признал итоги выборов

Европейский союз отказался признавать результаты выборов президента Беларуси. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам чрезвычайного саммита, прошедшего 19 августа в Брюсселе.

По ее словам, голосование было несправедливым и несвободным. "Выборы не были ни справедливыми, ни свободными, и по этой причине результат этих выборов не может быть признан", — цитирует Deutsche Welle Меркель, которая с 1 июля по ротации является председателем Совета ЕС.

"Мы осуждаем жестокое насилие против людей", — добавила она. Все политзаключенные должны быть безоговорочно освобождены, подчеркнула канцлер. Кроме того, необходим национальный диалог, на котором настаивает оппозиция, уверена Меркель.

Тем временем президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз уже в ближайшее время введет санкции против ответственных за фальсификацию выборов, насилие и репрессии в Беларуси. Не исключено, что в "черный список" попадет и сам Лукашенко.

Заявление Кремля о военной помощи

Кремль в настоящее время не видит необходимости в оказании властям Беларуси военной помощи. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что обязательства об оказании военной помощи, прописанные в Договоре о коллективной безопасности (ДКБ), относятся к случаям, когда на страну-участницу Договора совершено нападение извне.

"Там действительно обязательства предусмотрены, но сейчас нет такой потребности. Собственно белорусское руководство говорит об этом", — цитирует Пескова РБК.

Отвечая на вопрос о том, в какой ситуации такая потребность могла бы возникнуть, пресс-секретарь президента России назвал гипотетические рассуждения на этот счет "неприемлемыми и невозможными".

"Исходим из того, что белорусы сами решат в рамках правового поля, без вмешательства извне", — сказал Песков.

15 августа занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о том, что в случаев внешней военной угрозы его стране будет оказана помощь. "У нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и Организации договора о коллективной безопасности. Как раз эти моменты подходят под этот договор", — сказал Лукашенко.

Две смерти за день

В военном госпитале Минска скончался 43-летний Геннадий Шутов, который 11 августа получил огнестрельное ранение в голову в районе Московской администрации Бреста во время протестов.

По словам очевидцев, выстрел в мужчину был произведен с крыши здания. Родственники умершего утверждают, что они общались с очевидцами и те сказали, что Шутов "не дрался и не конфликтовал — просто шел".

Ранее МВД Беларуси сообщило, что во время столкновений протестующих с силовиками в Бресте в ночь на 12 августа милиция открыла огонь на поражение. В сообщении говорилось, что во время акции протеста на милиционеров напала "группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках", которых не остановили предупредительные выстрелы вверх.

Как утверждает портал Tut.by, Шутов — третья жертва акций протеста после президентских выборов в Беларуси. Первой стал Александр Тарайковский, погибший 10 августа на улице Притыцкого, где произошли массовые столкновения протестующих с силовиками. На днях в Гомеле похоронили 25-летнего Александра Вихора, который считался без вести пропавшим после его задержания в Гомеле 9 августа.

Кроме того, сегодня, 19 августа, в Гродненской области был найден труп директора местного музея, отказавшийся подписать протокол на избирательном участке в ходе президентских выборов. О смерти 29-летнего Константина Шишмакова сообщили в Facebook волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел", который занимается поиском пропавших без вести людей.

Митинги в поддержку Лукашенко

В Гомеле, Могилеве и Бобруйске начались акции в поддержку президента Александра Лукашенко, сообщает Tut.by.

В Могилеве митинг проходит на центральной площади — Ленина, возле здания облисполкома. На фасаде здания был повешен огромный государственный флаг Белоруссии, но позже ветром его перекинуло на крышу здания. По оценкам Tut.by, на митинг пришли 6-7 тыс. человек. Люди держали плакаты с надписями "Наша сила — в единстве народа" и "Мы здесь, чтобы защитить страну".

В Гомеле участники митинга держали государственные флаги, также на опубликованных видео видны флаги общественного провластного объединения "Белая Русь", отмечают белорусские СМИ. Ведущий во время выступления на митинге сообщил, что на митинг пришли более 10 тысяч человек.

Tut.by со ссылкой на читателей сообщает, что в Могилеве некоторых работников организаций заставляли участвовать в митинге и угрожали уволить в случае отказа. Издание опубликовало фотографию, на которой, предположительно, запечатлено распоряжения начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи руководителю одного из предприятий. В нем предписывалось подготовить максимальное количество флагов Беларуси разных форматов, распечатать и заранее показать отделу идеологии лозунги, передает РБК.

Сообщается, что в ближайшие дни акции в поддержку Лукашенко намерены провести в Витебске, Воложине, Столбцах, Логойске, Речице, Лунинце, Горках, Борисове. В среду, к примеру, митинги в поддержку Лукашенко должны пройти в Минске, Борисове и Бобруйске, а в четверг — Витебске, Речице и Воложине.