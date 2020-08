Лукашенко прилетел к рабочим. Ему кричали: "Уходи!" Что происходит в Беларуси

После президентских выборов 9 августа в Беларуси не прекращаются акции протеста и забастовки. В первые дни, по данным МВД, были задержаны почти 7000 человек, два человека погибли. Сразу после выборов в стране был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстраций проявляли крайнюю жестокость. Чтобы нормализовать ситуацию, действующий президент Александр Лукашенко прилетел к протестующим рабочим на вертолете, те скандировали "Уходи!", а его соперница Светлана Тихановская записала новое обращение к белорусам. Портал Delfi рассказывает, как ситуация в Беларуси развивалась в понедельник, 17 августа.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко 17 августа прибыл на вертолете с сыном на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Диалога у главы государства с протестующими сотрудниками предприятия не получилось. Рабочие не стали слушать президента. В Telegram-канале Nexta Live появилось видео, на котором Лукашенко стоит перед рабочими, они кричает ему "Уходи!". Президент делает паузы и в ответ произносит: "Спасибо, отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать".

На встрече с рабочими Лукашенко также заявил, что повторных президентских выборов в Беларуси не будет. Цитату президента приводит государственное информационное агентство БелТа. "Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал", — подчеркнул глава республики. По его словам, в противном случае, за полгода в стране будут уничтожены МЗКТ, МАЗ и БЕЛАЗ.

Портал Tut.by приводит и другой диалог: "Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые?" — "Да!" — "Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

На другое видео попала словесная перепалка Лукашенко с рабочим завода, снимавшим президента на телефон. "Не волнуйтесь, я вас избивать не буду. Это не в моих интересах, — заявил Лукашенко. — Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко, поэтому будь мужиком! Вас толпа, а я один".

После встречи на МЗКТ президент направился с сыном на Минский автомобильный завод (МАЗ). Там Лукашенко посоветовал рабочим "думать не айфоном-телефоном, а мозгами". Сотрудники этого предприятия также объявили забастовку.

"Сегодня надо думать не айфоном-телефоном, а мозгами. Думайте! — цитирует Лукашенко БелТа. — Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите — господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить — ответите. Вот вам мужской разговор".

Предприятия намерены продолжить забастовки и акции солидарности, пишет портал Tut.by. О таких намерениях заявили в том числе промышленные гиганты страны — МЗКТ, МТЗ и БМЗ. Среди требований — прекратить насилие со стороны силовиков и привлечь к ответственности виновных, сложение полномочий Александра Лукашенко, признание выборов нелегитимными и назначение новых.

Накануне к общенациональной забастовке присединились работники крупных белорусских предприятий "Беларуськалий" и "Нафтан".

Требуя отставки Александра Лукашенко, освобождения всех политических заключенных и участников мирных акций, а также проведения честных и прозрачных выборов, они намерены остановить все горнодобывающие и проходческие комплексы и отделения силивинитных обогатительных фабрик, а также работы на вспомогательных цехах.

Коллектив нефтеперерабатывающего предприятия "Нафтана" заявил, что утратил доверие к действующей власти, "так как мирные белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей собственной стране", сообщает Deutsche Welle.

Забастовки на предприятиях в Беларуси начались вскоре президентских выборов, которые прошли в стране 9 августа. ЦИК объявила победителем Александра Лукашенко, набравшего более 80% голосов по стране. Протестующие требуют аннулировать результаты, поскольку считают, что победа действующего президента была сфальсифицирована.

С 13 августа в социальных сетях начали появляться видео с белорусских предприятий, где рабочие объявили забастовку. Люди требуют прекратить насилие и пересмотреть итоги выборов.

Следственный комитет Беларуси 17 августа сообщил о том, что более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при их задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек — о получении телесных повреждений в местах временного содержания. Об этом сообщает Tut.by.

Первых людей, задержанных на массовых акциях протеста в Минске, начали отпускать вечером 13 августа. Задержанные жаловались на издевательства, избиения и на ужасные условия содержания. Некоторые граждане показали следы от ударов.

СК пообещал провести проверку по всем жалобам. Генеральная прокуратура также пообещала провести "всестороннюю" проверку и представила список административно задержанных на акциях протеста, которые до сих пор не освобождены и находятся в изоляторах по всей стране. Как сообщает Tut.by, в списке — 122 фамилии. Большинство сидит в Жодино и Бресте.

Власти Великобритании отказались признавать итоги президентских выборов в Беларуси и объявили о готовности ввести санкции против отдельных лиц, ответственных "за насилие в отношении протестующих в Беларуси", сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб у себя в Twitter.

"Великобритания будет работать с нашими международными партнерами, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности белорусские власти", — говорится в заявлении.

В британском ведомстве назвали выборы в республике сфальсифицированными и призвали при посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провести расследование "многочисленных нарушений и последовавших после выборов жутких репрессий".

