Лукашенко раскрыл детали состоявшегося накануне телефонного разговора с Меркель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл детали своего состоявшегося накануне телефонного разговора с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель, после которого ожидается еще один их разговор, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу президента.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Обсуждалась проблематика вокруг беженцев и обстановки на границах. Глава государства внес предложение в целом по развязке ситуации. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности. Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза. Затем должен состояться еще один телефонный разговор между лидерами стран", — говорится в сообщении.

Как сообщил Лукашенко, первый вопрос, который они обсудили с Меркель, — "беженцы, эскалация на государственной границе".

"Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна — ни Европейскому союзу, ни Беларуси. И допустить эскалации, как бы кому-то этого ни хотелось, вплоть до горячего столкновения, мы не можем. Да мы никогда и не шли на эту эскалацию. Я только что сказал, что на границе с той стороны около 20 тыс. вооруженных людей. Мы не развернули ни одного взвода, ни одной роты военных — там, на границе. Такого приказа главнокомандующий Вооруженными силами армии не отдавал. Но планы противодействия любой агрессии с их стороны мы имеем. Такую команду министру обороны и другим генералам, силовым структурам я отдавал", — сказал Лукашенко на совещании по обстановке на госгранице, проходящем во вторник в Минске.

Второй вопрос, который обсуждали Лукашенко и Меркель, — приток беженцев. "У нас, конечно, разные на это взгляды. Что в Европейском союзе, что в Беларуси, взгляды разные. Очень они озабочены притоком беженцев в Беларусь", — отметил белорусский президент.

"Но они абсолютно не знают, что не мы их сюда зовем, и не знают, что около 5 тыс. на сегодняшний день (два дня назад был 4681 человек) — это люди, которых мы за осень вернули обратно. То есть мы не собираем по всему миру беженцев и не привозим в Беларусь, как Польша проинформировала Европейский союз. Те, кто законно приезжает в Беларусь, мы их здесь принимаем. Так же, как и в любой другой стране. У кого хоть малейшее нарушение закона — в самолет и обратно. Вот таких около 5 тыс. на сегодняшний день. Я проинформировал канцлера Германии по этому вопросу", — заявил он.

"Третий вопрос, который мы обсуждали, и я настаивал на обсуждении этого вопроса: основная проблема на сегодняшний день — это лагерь беженцев. Более 2,1 тыс. на сегодняшний день, а может, уже и больше, которые сконцентрированы на погранпереходе "Брузги". Вы знаете, что они разбили там лагерь рядом в 800 метрах от этого перехода и постоянно находились в течение недели. Вчера они снялись с этого места, прошли 800 метров и заполнили пограничный переход "Брузги". Это самая большая проблема. Проблема, как я сказал Меркель, состоит в том, что если мы не спасем этих людей, мы будем биты: и Беларусь, а тем более ЕС, который не пропустил этих беженцев. Поэтому с этими людьми надо немедленно что-то решать", — сказал Лукашенко.

"В связи с этим я внес предложение в целом по развязке ситуации. Не буду его сейчас конкретизировать. Мы договорились с Меркель, что мы не будем пока об этом говорить конкретно. Она попросила время, паузу для того, чтобы обсудить это предложение с членами ЕС", — сказал он.

Лукашенко добавил, что к Белоруссии "не может быть никаких претензий". "Мы делаем все, чтобы защитить этих людей. Самое опасное — это попытка подбросить в этот лагерь (беженцев) оружие. Мы отвлекаем колоссальные силы, чтобы это предотвратить", — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщалось, Лукашенко и Меркель обсудили в понедельник по телефону миграционный кризис на белорусско-польской границе. Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, Меркель и Лукашенко провели в понедельник телефонный разговор, в котором обсудили необходимость помощи беженцам.

По сообщению белорусского госагентства БелТА, их беседа продолжалась около часа. Это был первый телефонный разговор Лукашенко с лидером одной из западных стран после жестокого подавления протестов оппозиции летом прошлого года после президентских выборов.

Миграционный кризис

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС. Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, против страны введены санкции.

В минувший понедельник на встрече в Брюсселе главы МИД стран ЕС согласовали пятый пакет санкций в отношении Белоруссии и модифицировали санкционный режим против Минска, сделав возможным введение ограничений в ответ на миграционный кризис, развернувшийся на границе Союза и Белоруссии из-за прибытия мигрантов из ближневосточных стран.