Лукашенко с Путиным полетят на Дальний Восток обсуждать Украину

Александр Лукашенко едет к президенту России Владимиру Путина 12 апреля, чтобы праздновать День космонавтики, на встрече будут обсуждать Украину, сообщает РБК
После встречи запланирована пресс-конференция.
"Конечно же, у журналистов накопилось к Путину и Лукашенко множество вопросов. Речь пойдет и о ситуации в Украине. Беларусь хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва", — пишет издание.
Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 8 апреля, предложил, чтобы Беларусь была в числе стран-гарантов безопасности Украины.
Накануне Александр Лукашенко заявил о невозможности переговоров Украина-РФ без Беларуси.