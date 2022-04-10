Лукашенко с Путиным полетят на Дальний Восток обсуждать Украину

Александр Лукашенко едет к президенту России Владимиру Путина 12 апреля, чтобы праздновать День космонавтики, на встрече будут обсуждать Украину, сообщает РБК

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После встречи запланирована пресс-конференция.

"Конечно же, у журналистов накопилось к Путину и Лукашенко множество вопросов. Речь пойдет и о ситуации в Украине. Беларусь хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва", — пишет издание.

Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 8 апреля, предложил, чтобы Беларусь была в числе стран-гарантов безопасности Украины.

Накануне Александр Лукашенко заявил о невозможности переговоров Украина-РФ без Беларуси.