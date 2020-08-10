Лукашенко сделал первое после выборов заявление

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник в ходе посещения ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" сделал свое первое заявление после объявления предварительных итогов президентских выборов.

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"Политика одна должна быть — люди", — приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал на них 80,23% голосов избирателей. В штабе основного соперника Лукашенко на выборах — Светланы Тихановской — озвученную ЦИК информацию об итогах избирательной кампании назвали противоречащей здравому смыслу.

9-10 августа в Минске и ряде других городов после закрытия избирательных участков прошли массовые акции протеста. Правозащитники сообщают о десятках пострадавших в результате стычек с сотрудниками силовых структур.