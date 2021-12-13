Лукашенко сменил главу Центризбиркома Беларуси

Новым председателем Центральной избирательной комиссии Беларуси назначен Игорь Карпенко, который с декабря 2016 года занимал должность министра образования страны. Сообщение о его назначении появилось в понедельник, 13 декабря, на официальном сайте правителя Беларуси Александра Лукашенко. До Карпенко ЦИК Беларуси на протяжении многих лет занимала Лидия Ермошина.

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Кадровая перестановка произошла в преддверии конституционного референдума, который должен состояться до конца февраля 2022 года. В его ходе должно произойти перераспределение полномочий от Лукашенко к другим ветвям власти. Касаясь этой темы, белорусский правитель заявил Игорю Карпенко: "Нам предстоят непростые времена, начиная с референдума, проведения его. Вы — человек опытный, и в горисполкоме работая, знаете, что такое эти электоральные кампании. Затем нам предстоит впервые в истории в единый день голосования избрать наши советы и законодательный орган власти — парламент… И все будет зависеть от той ситуации, которая будет складываться в нашей стране".

Стратегия оппозиции

В ноябре белорусская оппозиция под руководством Светланы Тихановской призвала граждан приходить на референдум по конституции и портить бюллетени. Эту стратегию, помимо офиса Тихановской, поддерживают Народное антикризисное управление, Координационный совет, а также гражданские инициативы "Честные люди", Zubr и платформы "Голос". Таким образом белорусы смогут продемонстрировать несогласие с властями страны, превратив референдум в "вотум недоверия" режиму, считают они.

Ситуация в Беларуси после выборов 2020 года

В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, по итогам которых ЦИК во главе с Лидией Ермошиной объявил о победе Александра Лукашенко с результатом более 80 процентов. В день голосования в стране начались массовые протесты, растянувшиеся на несколько месяцев. Выступления граждан, убежденных в фальсификации результатов выборов, жестко пресекались ОМОНом.

Впоследствии протестующие изменили формат акций на локальный. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были арестованы либо оказались за границей. По статьям, связанным с протестами, осуждены сотни граждан. К лету 2021 года режим Лукашенко ликвидировал практически все независимые СМИ в республике.

Евросоюз, Швейцария, США, Канада и Великобритания ввели в отношении Минска несколько пакетов санкций.