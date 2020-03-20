Лукашенко сообщил о просьбах из России помочь белорусскими продуктами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистам сообщил, что в стране достаточно продуктов, чтобы обеспечить население. По его словам, поставки идут и в Россию.

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"Когда россияне закрыли границу, их ритейлеры обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая", — цитирует главу государства агентство Бел Та.

Лукашенко также назвал ситуацию с коронавирусом проявлением психоза. "Спланировали и устроили какой-то психический дом", — возмутился он. И похвалил белорусских врачей за то, что в стране пока от нового коронавируса не умер ни один человек.

Он также раскритиковал граждан Белоруссии, которые уехали отдыхать за рубеж, несмотря на опасную ситуацию, а теперь просят их срочно вернуть домой. "Мы не можем 10 тыс. в один день забрать", — ответил Лукашенко.

Глава республики сообщил, что поставил задачу помочь вернуться домой не только белорусам, но и гражданам России. И напомнил, как при вывозе россиян из Таиланда граждан Белоруссии не пускали на борт. "Это обычная безглуздица, это тупость, глупость. Для России это практически ничего не стоило, а вреда принесет огромное множество", — сказал он.

Издание Tut.by 18 марта сообщило, что пятерым гражданам Белоруссии было отказано в посадке на самолет авиакомпании "Россия" до Внуково, хотя у них были билеты. Объяснялось это отсутствием ПМЖ в России и отсутствием транзитного рейса из Внуково.

Накануне Лукашенко поручил главе администрации Игорю Сергеенко помочь возвратиться домой россиянам, которые застряли в Польше. Президент постановил привлечь к этой операции МИД и правоохранительные органы. "Вывезите их на родину, коль россияне [власти] не могут там разобраться", — распорядился он.