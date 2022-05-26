Лукашенко создает оперативное командование войсками на границе с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился открыть оперативное командование Вооруженных сил страны на южном направлении. Об этом сообщает БелТА.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Нам немедленно надо создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло", — заявил он.

Политик отметил, что идею открыть южное оперативное командование еще год назад предложило министерство обороны. Уже сейчас, по его словам, в стране идет ротация вооруженных сил.

Необходимость подобных изменений Лукашенко объяснил желанием "США и их сателлитов" нарастить военное присутствие вблизи Беларуси, как союзника России. Он предположил, что через Польшу, Литву, Латвию на республику будет оказываться "экономическое, политическое и даже военное давление".

"Мы должны проводить эту ротацию, это мое жесткое требование, и на этом "обкатывать" наших военных. Это условие военного времени. Но пока без войны. Я чувствую и информацию получаю, что ребята ведут себя достойно. Нам надо и планирование отрабатывать в этих условиях: если, не дай Бог, война, как действовать мы будем", — добавил он.

С начала войны в Украине Киев неоднократно обвинял Лукашенко в пособничестве России. В частности, его упрекали в том, что он разрешил разместить на территории страны российские войска и предоставил им в пользование объекты инфраструктуры.