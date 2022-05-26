Лукашенко создает оперативное командование войсками на границе с Украиной
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился открыть оперативное командование Вооруженных сил страны на южном направлении. Об этом сообщает БелТА.

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"Нам немедленно надо создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло", — заявил он.

Политик отметил, что идею открыть южное оперативное командование еще год назад предложило министерство обороны. Уже сейчас, по его словам, в стране идет ротация вооруженных сил.

Необходимость подобных изменений Лукашенко объяснил желанием "США и их сателлитов" нарастить военное присутствие вблизи Беларуси, как союзника России. Он предположил, что через Польшу, Литву, Латвию на республику будет оказываться "экономическое, политическое и даже военное давление".

"Мы должны проводить эту ротацию, это мое жесткое требование, и на этом "обкатывать" наших военных. Это условие военного времени. Но пока без войны. Я чувствую и информацию получаю, что ребята ведут себя достойно. Нам надо и планирование отрабатывать в этих условиях: если, не дай Бог, война, как действовать мы будем", — добавил он.

С начала войны в Украине Киев неоднократно обвинял Лукашенко в пособничестве России. В частности, его упрекали в том, что он разрешил разместить на территории страны российские войска и предоставил им в пользование объекты инфраструктуры.

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