Лукашенко утверждает, что хочет "наладить отношения" с Польшей

Александр Лукашенко неожиданно заявил, что хочет "наладить отношения" с Польшей, которую он до этого обвинял в подготовке агрессии против его страны.

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"И с поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога", — заявил Лукашенко во время посещения Минского завода гражданской авиации №407.

По его словам, Польша сейчас якобы умышленно "нагнетает обстановку", но к такому нагнетанию, как утверждает Лукашенко, ее подталкивают США.

"Американцы сделали ставку на Польшу. Но поляки — люди не глупые. Это наши люди, славяне. Они все прекрасно понимают. Потерпим, посмотрим. Мы открыты для сотрудничества", — сказал правитель Беларуси, который в прошлом неоднократно обвинял Польшу в подготовке агрессии против его страны.