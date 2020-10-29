Лукашенко уволил главу МВД

На этом посту Юрия Караева сменил экс-глава минской милиции Иван Кубраков.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил министра внутренних дел Юрия Караева. Об этом сообщается в телеграмм-канале «Пул первого».

Государственное агентство БелТА пишет, что Караев назначен помощником президента — инспектором по Гродненской области. В свою очередь, новым главой МВД стал бывший руководитель ГУВД Минска Иван Кубраков.

За два месяца протестов Кубраков неоднократно оправдывал действия минской милиции. В эфире телеканала ОНТ 15 октября он рассказывал о том, что правоохранительные органы выступают против насилия, а их задачей является пресечение противоправных действий. Кубраков указал, что у милиции не будет оснований для применения спецсредств, когда граждане перестанут выходить на улицы и нарушать закон.

25 октября Кубраков заявил, что в Минск приехали «агрессивные протестующие», которые попытались занять центральный проспект города со всеми площадями, однако милиция помешала им это сделать.

Караев возглавил Министерство внутренних дел Белоруссии в июне прошлого года. До этого он был командующим внутренними войсками.

Накануне Караев в интервью телеканалу «Беларусь 1» оправдал действия силовиков, которые ворвались в одну из квартир и задержали там группу протестующих, убежавших от милиции. Он указал, что подозреваемые забрасывали здание РУВД камнями, а по закону у сотрудников МВД есть право входить в помещение, если у них есть достаточные основания полагать, что там скрываются совершившие преступление.

Происходящее в стране Караев охарактеризовал как войну. «Идет неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью и отсутствием страха. И моя работа состоит прежде всего в том, чтобы до каждого районного милиционера донести, что твоя жизнь зависит от того, насколько ты быстро выхватишь оружие и определишь, что тебя уже убивают, а ты все еще пытаешься их уговорить», - заявил он в интервью журналу The World Economy.

В начале октября Караев был включен в санкционные списки ЕС и США. Также под европейские ограничения попали его заместители Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабекови командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.