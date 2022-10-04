Лукашенко впервые объявил об участии Беларуси в войне России против Украины

Александр Лукашенко впервые признал участие Беларуси в войне России против Украины или так называемой "специальной военной операции". Таким образом Беларусь пытается "не допустить нанесения удара со стороны Польши, Литвы и Латвии". Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на "Белта".

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Однако, по словам Лукашенко, Беларусь не отправляет своих военнослужащих в зону конфликта.

"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", — заявил Лукашенко.

Беларусь принимает участие в войне, чтобы не допустить ее распространения на свою территорию, отметил он. Кроме того, по словам Лукашенко, таким образом Беларусь пытается не допустить удара по стране "со стороны Польши, Литвы и Латвии".

"Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко говорил, что "давно определил" участие Беларуси в "спецоперации". Он подчеркивал, что Россия и Беларусь обладают "единой группировкой вооруженных сил".

"И мы заняли оборону от Брестской крепости по южные границы для того, чтобы не допустить удара в спину россиянам со стороны натовских войск. Они нам этого простить не могут", — заявил тогда Лукашенко.