Лукашенко впервые прокомментировал посадку самолета Ryanair в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что действовал в рамках законодательства в инциденте с посадкой самолета Ryanair, после которой задержали экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом он сказал на встрече с парламентариями, пишет РБК.

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Президент заявил, что действовал законно, защищая людей по всем международным правилам. Он также отметил, что самолет развернули, когда он находился возле БелАЭС. "А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?", — задал вопрос Лукашенко.

Тезиcы из выступления Лукашенко:

— Сообщение о минировании лайнера поступило из Швейцарии.

— В Белоруссию поступало много сообщений о минировании с IP-адресов Польши

— Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 — абсолютная ложь

— Манёвр с разворотом выглядит нелогично (до Вильнюса было 70 км), но вопрос: "Почему другие аэропорты не приняли самолёт?" Экипаж принял решение приземлиться в Минске.

— Три человека вышли из самолёта в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ.

— Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми — очередной бред. Экипаж 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать.

— Не успел самолёт сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты. Слишком уж быстро "среагировали". Что это, если не спланированная провокация?

— Я действовал законно, защищая людей по всем международным правилам.

— Двое задержанных (видимо, речь о Протасевиче и Сапеге) работали на спецслужбы. "В ближайшее время мы вам представим всё, что они наговорили". Также он несколько раз назвал Протасевича террористом

— Недоброжелатели Белоруссии перешли от организации бунтов к этапу удушения. И дальше они возьмутся за Россию

— "Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 — абсолютная ложь"

— "Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить"