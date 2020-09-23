Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Про инаугурацию в Минске не сообщили
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси, сообщает государственное информагентство БелТА. Церемония инаугурации прошла в среду, 23 сентября, во Дворце Независимости в Минске.

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Инаугурация накануне не анонсировалась, поэтому сообщение о вступлении Лукашенко в должность могло стать неожиданностью для жителей страны.

На церемонию инаугурации, согласно официальному сообщению, было приглашено несколько сотен человек, включая депутатов парламента страны.

Во время церемонии Лукашенко произнес на белорусском языке текст клятвы, положив руку на конституцию страны. Затем глава Центризбиркома Беларуси вручила ему удостоверение президента.

С утра в белорусских СМИ и телеграм-каналах появились сообщения о том, что центр Минска перекрыт. Позже в Сети появились видео и фото кортежа Лукашенко, который направлялся ко Дворцу Независимости.

ЕС не признает результатов выборов в Беларуси

По официальным данным ЦИК Беларуси, на прошедших 9 августа выборах президента страны, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. Главы государств и правительств стран ЕС считают, что победа Лукашенко была сфальсифицирована, и результаты выборов не признают.

В Беларуси уже больше месяца не стихают массовые акции протеста и забастовки на рабочих предприятиях. Участники протестов добиваются отставки Лукашенко и выступают против насильственных действий силовых структур.

В свою очередь в Европарламенте официально заявили, что с 5 ноября перестанут считать Александра Лукашенко президентом Беларуси по истечении срока его полномочий. В своей резолюции Европарламент также признал Координационный совет белорусской оппозиции "временным представителем народа" и поддержал проведение новых выборов, на которых настаивают оппозиционеры.

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rus.DELFI.lv Deutsche Welle

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rus.DELFI.lv Deutsche Welle

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