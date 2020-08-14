Лукашенко высказался о забастовках на заводских предприятиях

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на забастовки на белорусских предприятиях. Глава республики выступил с обращением на совещании по ситуации в строительной отрасли, передает "БетТа".

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Лукашенко предупредил, что забастовки рабочих могут негативно отразиться на будущей работе предприятий. "Если остановимся, никогда не раскрутим свое производство", — предупредил он.

По словам Лукашенко, доходы на экспортных рынках в случае забастовок потеряет компания "Беларуськалий". Также, по словам президента, возможны потери Минского тракторного завода и других машиностроительных предприятий.

Лукашенко заявил, что потери экспортных доходов из-за забастовок на предприятиях могут быть выгодны для иностранных конкурентов — Германии, России, Канады и США.

"Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить", — сказал президент.

Белорусский лидер подчеркнул, что "трудовые коллективы — основа страны", однако "если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим". При этом он утверждает, что некоторым протестующим платят деньги.

"Людям надо сказать, что это единственный шанс у них спасти предприятие. Спасая предприятие, будешь кормить свою семью. На улице можно походить. Вон их, тысячами ходят. Можно присоединиться, походить. Но там денег если и дадут, то на два дня. Там некоторым приплачивают. Мы их знаем, мы показывали их. Ну на два дня дадут. А потом что?" — заявил Лукашенко.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. ЦИК объявил, что за Александра Лукашенко проголосовали 80% избирателей. После этого по всей стране начались акции протеста, крупнейшие промышленные предприятия объявили о забастовке. Протестующие требуют пересмотреть итоги выборов, считая, что победа действующего президента Лукашенко была сфальсифицирована, освободить политзаключенных и остановить насилие силовиков.

С начала беспорядков правоохранительные органы задержали около семи тысяч человек. Вечером 13 августа из этого центра, куда доставляют задержанных на протестах, начали выпускать людей. Задержанные жаловались на издевательства, избиения, а также ужасные условия содержания. Некоторые граждане показали следы от ударов.

В четверг, 13 августа, в социальных сетях начали появляться видео с белорусских предприятий, где рабочие объявили забастовку. Они требовали прекратить насилие и пересмотреть итоги выборов.

Работники БМЗ снова вышли на забастовку. pic.twitter.com/2oqNMvXUur — TUT.BY (@tutby) August 14, 2020

На заводе Козлова сейчас так. pic.twitter.com/9JD86WMpiu — Onliner (@OnlinerBY) August 14, 2020