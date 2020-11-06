Лукашенко запретил пускать в Беларусь уехавших во время пандемии на Запад
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Запрет на въезд касается только тех белорусов, кто уехал на Запад, потому что с Россией, по словам Лукашенко, у Беларуси "нет границ".

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Александр Лукашенко поручил не пускать в Беларусь граждан, уехавших из страны во время пандемии. Об этом он заявил в четверг, 5 ноября, на совещании о мерах противодействия распространению вирусных инфекций, сообщает белорусское государственное агентство "Белта".

По словам Лукашенко, он поручил командующему пограничными войсками не впускать в Беларусь не только иностранцев, но и белорусских граждан, уехавших "за пределы страны в это непростое время". "Поехали туда учиться — пусть учатся, работать — пусть работают. Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются", — заявил он. По мнению Александр Лукашенко, некоторые белорусы возвращаются на родину, чтобы получить недорогое лечение.

В свою очередь, Лукашенко объяснил закрытие границ вспышкой заболеваемости COVID-19. Он также подчеркнул, что это касается, только тех, кто пытается въехать в Беларусь с Запада, потому что с Россией у страны "нет границ".

Ранее Александр Лукашенко заявил, что белорусские врачи, уехавшие за границу, чтобы работать, уже не смогут вернуться обратно. По его словам, "особенно просят наших врачей приехать в Польшу", чтобы помочь справиться с распространением коронавируса.

Почти три месяца протестов

В Беларуси почти 3 месяца не утихают массовые мирные протесты против результатов президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан пресекаются милицией и ОМОНом, который действует жестоко. Представители оппозиции сформировали Координационный совет (КС) для передачи власти в стране, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

Евросоюз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них — глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК. По данным СМИ, комитет постоянных представителей стран ЕС 4 ноября согласовал введение санкций в отношении Лукашенко и еще 14 лиц, ответственных за фальсификацию президентских выборов и полицейское насилие в отношении мирных протестующих.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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