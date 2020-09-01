Лукашенко запретили въезд в страны Балтии, Тихановская выступит в ООН

Латвия, Литва и Эстонии ввели санкции в отношении 30 белорусских официальных лиц, в том числе против Александра Лукашенко. В Беларусь не пускают главу католической церкви в стране, митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Кандидат в президенты на прошедших выборах Светлана Тихановская выступит в ООН. Эти и другие события — в обзоре Би-би-си.

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Действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам запрещен въезд в Латвию из-за ситуации после выборов, первыми заявили в МИД Латвии.

Позже министерство иностранных дел Эстонии также обнародовало список. В нем те же 30 фамилий. Пятилетний запрет на въезд установлен для Лукашенко, министров внутренних дел, юстиции и генерального прокурора, представителей администрации президента, ЦИК, КГБ и других силовых структур.

"С помощью санкций мы показываем, что относимся с полной серьезностью к нарушениям прав человека в Беларуси. В то же время мы считаем важным не наказывать народ Беларуси", — заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (цитата по "Интерфаксу"). Опубликовала согласованный санкционный список и Литва.

О том, что Латвия, Литва и Эстония в понедельник объявят об ограничениях на въезд для примерно 30 белорусских чиновников, в том числе Лукашенко, ранее сообщил журналистам литовский президент Гитанас Науседа. Список является первым шагом и может быть расширен позже, сказал он.

Тем временем стало известно, что митрополита Тадеуша Кондрусевича не впускают в Беларусь, сообщает "Радые Свабода" (СМИ на белорусском языке; входит в состав американской структуры RFE/RL наряду с "Радио Свобода"). Кондрусевич, по ее данным, возвращался домой из Польши и сейчас находится на пограничном пункте "Кузница". Он гражданин Беларуси.

"Он находится на границе. Почему его не пропускают, никто нам пока не комментирует. Пытаемся разобраться", — сказал Интерфаксу пресс-секретарь Конференции католических епископов в Беларуси Юрий Санько. Госпогранкомитет отказался комментировать ситуацию.

Новая партия?

Бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, которого не зарегистрировали кандидатом в президенты на прошедших выборах, и глава его штаба Мария Колесникова объявили в понедельник о создании новой партии под названием "Вместе".

"Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников", — сказал Бабарико. Заявление опубликовано на YouTube.

Координационный совет белорусской оппозиции, между тем, заявил, что не изменит формат своей работы несмотря на создание новой партии, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу совета.

Лукашенко, суд и конституция

Тем временем Лукашенко в понедельник провел встречу с председателем Верховного суда Беларуси Валентином Сукало. На ней он, в частности, исключил возвращение к конституции образца 1994 года. Кроме того, Лукашенко назвал белорусские суды самыми лучшими в мире.

Лукашенко заговорил о возможных поправках в конституцию еще до масштабной волны протестов. Накануне о намерении восстановить конституцию 1994 года и сформировать временное правительство на основе действующего заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже заявил, что Москва может поделиться с Минском опытом обновления конституции, который с подачи Владимира Путина недавно пережила России. "Почему бы не делиться опытом, тем более что опыт свежий [есть]", — сказал Песков.

Россия, в отличие от многих других стран, поддержала Лукашенко. Накануне, когда в Минске десятки тысяч людей вышли на новую манифестацию, Путин позвонил Лукашенко и поздравил его с 66-летием. На прошлой неделе Путин неожиданно заявил, что при необходимости в Беларусь могут быть направлены сотрудники российских правоохранительных органов.

Уточняя эту информацию, в понедельник Песков сказал, что согласия Совета Федерации на возможное использование силовиков в Беларуси не потребуется, поскольку есть ратифицированный российским парламентом договор, который "предусматривает определенные обязательства РФ". "Но еще раз хочу подчеркнуть, что в настоящее время речи об использовании этого резерва не идет", — добавил он.

Визит Лукашенко в Россию, анонсированный Минском и Москвой, состоится "в течение пары недель", сообщил Песков.

Задержания продолжаются

Стачечное движение, возникшее после президентских выборов в августе, пошло на спад, но задержания лидеров бастующих продолжаются.

В понедельник телеграм-канал стачкома "Беларуськалия" сообщил о задержании своего лидера Анатолия Бокуна "управлением государственной безопасности", он было доставлен в милицию.

Позже стало известно, что в отношении Бокуна завели административное дело о несогласованном проведении акции протеста. Ранее по этой статье арестовали несколько активистов.

Тем временем футболист клуба "Крумкачы" Сергей Козека, задержанный в воскресенье в Минске, был доставлен в больницу из Ленинского РУВД, об этом сообщил один из основателей клуба Владислав Майоровский.

Вот отрывок видео, в котором мы отметили, где находились наши ребята во время атаки на микроавтобус без номеров. Хорошо видно Пашу Рассолько. Сергей Казека находится рядом.

Напомню, что вчера ребята возвращались с тренировки и стали свидетелем событий на видео. Чуть позже, после того, как микроавтобус уехал, они пошли дальше, где их ждал один из тренеров клуба и подверглись атаке, избиению и захвату. Их обвиняют в нападении на милицейский автомобиль. Паша Рассолько ночь провел в Ленинском РОВД. Сергея Казеку среди ночи оттуда же забрала скорая. В наручниках и под конвоем.

С ребятами работает адвокат. Была назначена судебно-медицинская экспертиза по факту нанесения им телесных повреждений. Сегодня будут проводиться следственные действия.

Ребятам здоровья, сил и терпения. И справедливости, конечно, как и всем нам! Posted by Vlad Mayarovski on Sunday, August 30, 2020

"Сергея Козеку среди ночи оттуда же забрала "скорая". В наручниках и под конвоем", — написал он в "Фейсбуке".

МВД публиковало видео, на котором люди окружили микроавтобус, чтобы помешать задержанию, и раскачивали его. Государственное телевидение показывало его и сообщало о задержании Козеки.

"Вчера ребята возвращались с тренировки и стали свидетелем событий на видео. Чуть позже, после того, как микроавтобус уехал, они пошли дальше, где их ждал один из тренеров клуба, и подверглись атаке, избиению и захвату", — пишет Майоровский. Он настаивает, что футболист не подходил к машине.

Акция протеста в Минске накануне закончилась без разгона людей, чей маршрут закончился у резиденции Лукашенко (он снова позировал там с автоматом). В МВД Беларуси оценили число задержанных в воскресенье в 173 человека.

Тихановская готовится к выступлению в ООН

Кандидат в президенты на прошедших в Беларуси выборах Светлана Тихановская в начале сентября планирует выступить с докладом на крупнейших мировых политических площадках, сообщили Интерфаксу в ее штабе.

"Запланировано участие по видеосвязи 4 сентября с докладом в СБ ООН, затем 8 сентября — в ПАСЕ", — сказали собеседники агентства. Как сообщает Рейтер, она выступит перед Советом Безопасности по приглашению Эстонии.

А тем временем жительнице Витебска вернули бело-красно-белый флаг после того, как она написала заявление следователям, пишет Tut.by. Флаг на ее балконе появился еще 17 июля, за три недели до президентских выборов, 2 августа его сфотографировал корреспондент "Народных новостей Витебска", а 4 августа к дому подогнали подъемник с люлькой и сняли флаг.

Женщина пожаловалась в Следственный комитет Беларуси. Флаг вернули, но состава преступления в действиях работников предприятия ЖКХ, забравших имущество, следователи не усмотрели, уточняет издание.