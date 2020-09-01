Лукашенко запретили въезд в страны Балтии, Тихановская выступит в ООН

Латвия, Литва и Эстонии ввели санкции в отношении 30 белорусских официальных лиц, в том числе против Александра Лукашенко. В Беларусь не пускают главу католической церкви в стране, митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Кандидат в президенты на прошедших выборах Светлана Тихановская выступит в ООН. Эти и другие события — в обзоре Би-би-си.
Действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам запрещен въезд в Латвию из-за ситуации после выборов, первыми заявили в МИД Латвии.
Позже министерство иностранных дел Эстонии также обнародовало список. В нем те же 30 фамилий. Пятилетний запрет на въезд установлен для Лукашенко, министров внутренних дел, юстиции и генерального прокурора, представителей администрации президента, ЦИК, КГБ и других силовых структур.
"С помощью санкций мы показываем, что относимся с полной серьезностью к нарушениям прав человека в Беларуси. В то же время мы считаем важным не наказывать народ Беларуси", — заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (цитата по "Интерфаксу"). Опубликовала согласованный санкционный список и Литва.
О том, что Латвия, Литва и Эстония в понедельник объявят об ограничениях на въезд для примерно 30 белорусских чиновников, в том числе Лукашенко, ранее сообщил журналистам литовский президент Гитанас Науседа. Список является первым шагом и может быть расширен позже, сказал он.
Тем временем стало известно, что митрополита Тадеуша Кондрусевича не впускают в Беларусь, сообщает "Радые Свабода" (СМИ на белорусском языке; входит в состав американской структуры RFE/RL наряду с "Радио Свобода"). Кондрусевич, по ее данным, возвращался домой из Польши и сейчас находится на пограничном пункте "Кузница". Он гражданин Беларуси.
"Он находится на границе. Почему его не пропускают, никто нам пока не комментирует. Пытаемся разобраться", — сказал Интерфаксу пресс-секретарь Конференции католических епископов в Беларуси Юрий Санько. Госпогранкомитет отказался комментировать ситуацию.
Новая партия?
Бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, которого не зарегистрировали кандидатом в президенты на прошедших выборах, и глава его штаба Мария Колесникова объявили в понедельник о создании новой партии под названием "Вместе".
"Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников", — сказал Бабарико. Заявление опубликовано на YouTube.
Координационный совет белорусской оппозиции, между тем, заявил, что не изменит формат своей работы несмотря на создание новой партии, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу совета.
Лукашенко, суд и конституция
Тем временем Лукашенко в понедельник провел встречу с председателем Верховного суда Беларуси Валентином Сукало. На ней он, в частности, исключил возвращение к конституции образца 1994 года. Кроме того, Лукашенко назвал белорусские суды самыми лучшими в мире.
Лукашенко заговорил о возможных поправках в конституцию еще до масштабной волны протестов. Накануне о намерении восстановить конституцию 1994 года и сформировать временное правительство на основе действующего заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже заявил, что Москва может поделиться с Минском опытом обновления конституции, который с подачи Владимира Путина недавно пережила России. "Почему бы не делиться опытом, тем более что опыт свежий [есть]", — сказал Песков.
Россия, в отличие от многих других стран, поддержала Лукашенко. Накануне, когда в Минске десятки тысяч людей вышли на новую манифестацию, Путин позвонил Лукашенко и поздравил его с 66-летием. На прошлой неделе Путин неожиданно заявил, что при необходимости в Беларусь могут быть направлены сотрудники российских правоохранительных органов.
Уточняя эту информацию, в понедельник Песков сказал, что согласия Совета Федерации на возможное использование силовиков в Беларуси не потребуется, поскольку есть ратифицированный российским парламентом договор, который "предусматривает определенные обязательства РФ". "Но еще раз хочу подчеркнуть, что в настоящее время речи об использовании этого резерва не идет", — добавил он.
Визит Лукашенко в Россию, анонсированный Минском и Москвой, состоится "в течение пары недель", сообщил Песков.
Задержания продолжаются
Стачечное движение, возникшее после президентских выборов в августе, пошло на спад, но задержания лидеров бастующих продолжаются.
В понедельник телеграм-канал стачкома "Беларуськалия" сообщил о задержании своего лидера Анатолия Бокуна "управлением государственной безопасности", он было доставлен в милицию.
Позже стало известно, что в отношении Бокуна завели административное дело о несогласованном проведении акции протеста. Ранее по этой статье арестовали несколько активистов.
Тем временем футболист клуба "Крумкачы" Сергей Козека, задержанный в воскресенье в Минске, был доставлен в больницу из Ленинского РУВД, об этом сообщил один из основателей клуба Владислав Майоровский.
Вот отрывок видео, в котором мы отметили, где находились наши ребята во время атаки на микроавтобус без номеров. Хорошо видно Пашу Рассолько. Сергей Казека находится рядом.Posted by Vlad Mayarovski on Sunday, August 30, 2020
Напомню, что вчера ребята возвращались с тренировки и стали свидетелем событий на видео. Чуть позже, после того, как микроавтобус уехал, они пошли дальше, где их ждал один из тренеров клуба и подверглись атаке, избиению и захвату. Их обвиняют в нападении на милицейский автомобиль. Паша Рассолько ночь провел в Ленинском РОВД. Сергея Казеку среди ночи оттуда же забрала скорая. В наручниках и под конвоем.
С ребятами работает адвокат. Была назначена судебно-медицинская экспертиза по факту нанесения им телесных повреждений. Сегодня будут проводиться следственные действия.
Ребятам здоровья, сил и терпения. И справедливости, конечно, как и всем нам!
"Сергея Козеку среди ночи оттуда же забрала "скорая". В наручниках и под конвоем", — написал он в "Фейсбуке".
МВД публиковало видео, на котором люди окружили микроавтобус, чтобы помешать задержанию, и раскачивали его. Государственное телевидение показывало его и сообщало о задержании Козеки.
"Вчера ребята возвращались с тренировки и стали свидетелем событий на видео. Чуть позже, после того, как микроавтобус уехал, они пошли дальше, где их ждал один из тренеров клуба, и подверглись атаке, избиению и захвату", — пишет Майоровский. Он настаивает, что футболист не подходил к машине.
Акция протеста в Минске накануне закончилась без разгона людей, чей маршрут закончился у резиденции Лукашенко (он снова позировал там с автоматом). В МВД Беларуси оценили число задержанных в воскресенье в 173 человека.
Тихановская готовится к выступлению в ООН
Кандидат в президенты на прошедших в Беларуси выборах Светлана Тихановская в начале сентября планирует выступить с докладом на крупнейших мировых политических площадках, сообщили Интерфаксу в ее штабе.
"Запланировано участие по видеосвязи 4 сентября с докладом в СБ ООН, затем 8 сентября — в ПАСЕ", — сказали собеседники агентства. Как сообщает Рейтер, она выступит перед Советом Безопасности по приглашению Эстонии.
А тем временем жительнице Витебска вернули бело-красно-белый флаг после того, как она написала заявление следователям, пишет Tut.by. Флаг на ее балконе появился еще 17 июля, за три недели до президентских выборов, 2 августа его сфотографировал корреспондент "Народных новостей Витебска", а 4 августа к дому подогнали подъемник с люлькой и сняли флаг.
Женщина пожаловалась в Следственный комитет Беларуси. Флаг вернули, но состава преступления в действиях работников предприятия ЖКХ, забравших имущество, следователи не усмотрели, уточняет издание.