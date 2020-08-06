Лукашенко заявил, что его умышленно заразили коронавирусом
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его заразили коронавирусом намеренно.

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"Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем", - сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Слова президента привела главный редактор издания "Гордон" Алеся Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью.

28 июля президент Белорусии заявил, что болел коронавирусом, но перенес заболевание "на ногах". "Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - сказал он.

При этом президент порадовался, что ему удалось переболеть без соответствующих симптомов. "Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец, и я попал в золотой фонд Белоруссии, перенеся этот вирус", - отметил Лукашенко.

Когда именно президент был носителем COVID-19, не уточняется.

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Интерфакс

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Интерфакс

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