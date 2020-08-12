Лукашенко заявил, что основа протестующих — "люди с криминальным прошлым и безработные"
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Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание, посвященное обеспечению безопасности граждан и защиты конституционно строя. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы президента "Пул первого".

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По словам главы государства, основную часть протестующих в республике составляют люди с криминальным прошлым и безработные. "Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает", — отметил Лукашенко.

Лукашенко добавил, что всем неработающим белорусам должна быть предложена работа. "И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай Бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно", — отметил Лукашенко, поручив правоохранительным органам и государственным структурам обеспечить исполнение данных указаний.

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ТАСС

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