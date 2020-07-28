Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что переболел Covid-19. Лукашенко всегда скептически отзывался о коронавирусе.

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"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус", - цитирует его агентство БЕЛТА.

"Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - добавил Лукашенко.

Белорусский президент известен тем, что призывал не преувеличивать угрозу пандемии. 9 мая в Минске состоялся парада Победы - в Москве парад перенесли на июнь. Беларусский чемпионат по футболу был единственным в Европе, который не приостанавливали из-за коронавируса.

Всеобщего карантина в стране не объявляли. Границы Минск не закрывала - их закрыла Россия, Польша, Литва, Латвия и Украина.

"Попал в золотой фонд Беларуси". Что Лукашенко думает о коронавирусе

Заявление о том, что он переболел коронавирусом, Лукашенко сделал, посещая войсковую часть №3214 внутренних войск МВД. Видео разместил телеграм-канал "Пул первого".

"Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", - пошутил белорусский президент.

На 28 июля в стране зарегистрированы 67 366 человек с положительным тестом на коронавирус - это данные минздрава. За последние сутки было выявлено 115 новых случаев (накануне было 119). За весь период пандемии умерли 543 пациента "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией" (так формулирует минздрав).

2 июля Лукашенко говорил о промежуточной победе над коронавирусом. "Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили. И после окончательной победы над Covid-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту", - заявил тогда он.

В середине апреля белорусский президент заявлял, что пациенты с коронавирусом умирают не от Covid-19. "У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были, - говорил Лукашенко. - Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус".