Лукашенко заявил, что посол в Риге должен был "набить морду" тому, кто снимал белорусский флаг

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник обрушился с критикой на посла республики в Риге за то, что тот не отреагировал "по-мужски" на инцидент с белорусским флагом в столице Латвии во время чемпионата мира по хоккею.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе Лукашенко вспомнил про этот инцидент, который произошел 24 мая в Риге.

Тогда у отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Белоруссии был заменен на исторический бело-красно-белый. Флаг заменили министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис. Мэр Риги отметил, что этот жест — инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская оппозиция, а цель этого жеста — выразить поддержку всем, кто подвергается репрессиям со стороны режима Лукашенко.

"Если в Риге кто-то, мерзавец какой-то, прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать, ну так посол должен выйти и публично с угрозой, может, для своей собственной жизни, набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря. А у нас тишина. И в МИДе тишина, чтобы вы знали (для журналистов говорю), пока президент не топнул ногой", — подчеркнул глава белорусского государства.

"Точно так и по Литве, и по другим странам. Так разве президент должен вам указания давать, а не вы вносить ему нужные предложения на злобу дня и соответствующие тому, что в отношении Беларуси делают наши соседи и прочие?" — задался вопросом Лукашенко.

Он подверг критике и некоторых других руководителей загранучреждений Белоруссии, которые, по словам президента, "пустили на самотек" ситуацию в своих коллективах и открыто перешли на сторону противников действующей власти.

"Такие примеры вам хорошо известны. Бывшие послы в Аргентине (Астапенко), Испании (Пустовой), Словакии (Лещеня), Латвии (Маркович), бывшие руководители загранучреждений в Швейцарии (Мацукевич), Дубае (Бондарев). Я уже не говорю про Латушко, который из 21 года своего дипломатического стажа 17 лет провел за границей. Напомню, что МИД до последнего тянул его на новую работу за рубежом. Интересно, на кого бы он там работал, если бы оказался?", — заявил Лукашенко.

Но есть и те, кто выступил в защиту своего государстав, давал комментарии зарубежным СМИ, отметил он. "Это послы в России (Семашко), Украине (Сокол), Индии (Ржеусский), Индонезии (Колесник), Египте (Терентьев) и ряд других", — сказал глава государства.

"Много наших дипломатов предпочли не высовываться, переждать "непогоду" в тиши уютных кабинетов. Предупреждаю вас: не получится", — заявил Лукашенко.

Он поручил премьер-министру, главе администрации президента и министру иностранных дел предметно проанализировать вопросы кадрового состава белорусской дипломатической службы.