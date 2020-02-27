Лукашенко заявил, что Россия принуждает Беларусь к интеграции с ней

Власти Беларуси всегда поддерживали интеграцию с Россией, но при условии сохранения суверенитета и независимости, заявил 27 февраля президент Александр Лукашенко. Слова главы государства приводит его пресс-служба.

"Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе — "понуждение к интеграции"). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси", — сказал белорусский президент на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем (ранее занимал посты главы администрации президента Беларуси, премьер-министра страны и председателя совета республики).

Лукашенко напомнил, что именно вместе с президентом России Борисом Ельциным инициировал интеграцию "экономик, жизни людей и так далее". Однако в дальнейшем, по его словам, позиция России изменилась.

"Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции", — подчеркнул Лукашенко.

По его мнению, союз строится для того, чтобы создать равные условия для компаний, предприятий и людей. "Но с тех пор, как начали строительство союза, мы все больше и больше отходим от этих равных условий. Более того, начинаются непонятные требования и принуждения, монополизм", — добавил белорусский лидер.

С "понуждением к интеграции" Лукашенко, в частности, сравнил предложения России поставлять природный газ по цене 127 долларов за тысячу кубометров. "На бирже сегодня уже ниже 100 долларов торгуется газ. Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции?" — сказал белорусский президент.

По его словам, Польша сегодня получает американский газ, который перед этим надо превратить в жидкое состояние и привезти в Европу, регазифицировать и по трубе поставить, за 90 долларов.

Лукашенко также посетовал, что в правительстве России "по-своему трактуют" договоренности, которых удалось достичь с президентом России Владимиром Путиным. "Нет нормальных правил. Право силы — наклонить, заставить. Это не нормально. И в СМИ предпринимаются каждый день атаки: Лукашенко чего-то хочет. Да я уже ничего не хочу, кроме того, о чем мы договорились", — пояснил президент.

При этом белорусский лидер, по его словам, не против "фундаментальной интеграции" в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но "не надо пудрить друг другу мозги". "Нет у нас единой промышленной, аграрной политики. Абсолютно нет. Вместо того, чтобы договориться и работать, и этим самым объединяться, показывать пример тем, кто не вступил в наш союз, мы устроили какую-то канитель и возню, доходящую до мордобоя. Кто же будет хотеть в такой союз вступать, если мы сами не можем в этом разобраться — три государства, которые создали этот союз (Беларусь, Казахстан и Россия. — Прим. NEWSru.com), и присоединившиеся Кыргызстан и Армения", — сказал Лукашенко.

Он заверил, что Белоруссия "не просит чего-то у своего главного союзника", то есть России. "Мы сами способны заработать и больше отдать, как это было в советские времена. Беларусь больше всегда отдавала в союзный бюджет, чем оттуда получала. И мы готовы сегодня в этом направлении работать, но должно быть это принципиально, честно и порядочно", — резюмировал Лукашенко.

В середине февраля Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать ее частью, передает РБК.

Владимир Путин на большой пресс-конференции в конце 2019 года заявил, что "русский и белорусский народ — это почти одно и то же" и выразил радость по поводу сближения с Белоруссией. Российский лидер также указал на необходимость ускорить процесс формирования союзного государства, в том числе за счет создания наднациональных органов, отметив, что до решения этого вопроса "дотировать всю белорусскую экономику", снижая цены на энергоносители, будет "странновато".

В феврале 2020 года Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщил, что Путин пытался убедить Лукашенко в необходимости создать "сверхдержаву" из двух стран. В самом Кремле сообщение агентства опровергли.