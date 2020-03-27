Лукашенко заявил о "коронавирусном психозе", посоветовал ходить в баню и пить водку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал недальновидным решение США ввести чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса, но похвалил позицию Дональда Трампа. Cитуацию вокруг COVID-19 он назвал "психозом", который, по его словам, остановил мировую экономику. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

По словам Лукашенко, Трамп, как человек, когда-то занимавшийся бизнесом, "быстро сориентировался" в ситуации с коронавирусом. "Он сказал так: если мы немедленно не вернемся на предприятия и не начнем работать, то от безработицы умрет значительно больше американцев, чем от коронавируса", — сказал Лукашенко.

Белорусский президент рассказал об этом, чтобы подтвердить правильность своей позиции. "Теперь вы поняли, почему я не закрывал предприятия. Хотя советников было море: закрыть границы, предприятия, всех посадить на карантин. Тогда мною было принято жесткое решение: сажать будем только тогда, когда нужно", — заявил Лукашенко, добавив, что психоз "остановил экономику практически всего мира". "Даже Российская Федерация, которая похожа на нас, начала сворачивать свои производства", — сказал он.

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что гражданам страны следует вернуться к работе, несмотря на коронавирус. "Из-за гриппа умирают тысячи людей. И при этом мы никогда не "отключали" из-за этого страну. Еще больше людей мы теряем в авариях. И мы при этом не просим автопроизводителей прекратить делать машины", — отметил он. Трамп подчеркнул, что люди умирают от гриппа, но еще больше людей можно потерять, если "страна окажется в обширной рецессии или депрессии".

Накануне правительство Белоруссии обязало людей, въезжающих в страну, отправляться на двухнедельную самоизоляцию. За людьми, которые приезжают из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, дополнительно будет вестись 14-дневное медицинское наблюдение. Кроме того, Белоруссия ограничила число дорог, по которым могут проехать транзитом международные автоперевозчики, при этом они должны по кратчайшему маршруту покинуть территорию республики на следующий день после въезда.

В то же время президент посоветовал белорусам использовать спиртное, баню и сельхозработы в качестве средств от коронавируса. "Не надо никакой паники, надо просто работать. Особенно сейчас на селе, приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех, поле всех лечит", — сказал Лукашенко.

Он также посоветовал ходить в баню два-три раза в неделю, и при этом увеличить "лечебную дозу" алкоголя. "Если из сауны выйти, помыть не только руки, но и внутрь сто грамм. Я как человек непьющий не пропагандирую это, но нормально буду это воспринимать, по крайней мере, до Дня Победы. Поэтому если госсекретарь или глава администрации вечером после сауны сто грамм выпьют водки, до 9 Мая это терпимо, а там рассосется все", — добавил президент.