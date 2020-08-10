Лукашенко заявил о польских и чешских координаторах последних протестов

Массовые протесты 9 августа в Белоруссии координировали организаторы из Польши, Великобритании и Чехии, заявил главе миссии наблюдателей от СНГ Сергею Лебедеву президент Александр Лукашенко. Его цитирует "БелТА". Он добавил, что разжечь пожар в центре Минска им не удалось.

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"Мы отфиксировали, вам это известно, как бывшему разведчику, звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - сказал он.

Минувшие выборы он сравнил с праздником, на который люди шли семьями, с детьми. "Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче этой ночью", - отметил он.

Лукашенко пообещал дать адекватный ответ на неправомерные протесты и заверил, что никто не позволит "разорвать страну" и допустить "майдан".

"А родителям третий раз говорю посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно. Чтобы не ахали, не охали. Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили", - отметил президент.

"Одна из линий этих кукловодов - Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят. Они продолжают наседать, продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти, - цитирует президента "БелТА". - Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей".

Длинные очереди на избирательных участках и то, что некоторые избиратели не успели проголосовать, Лукашенко назвал уловкой оппозиции, которая "демонстрировала великие очереди", рассчитывая, что после закрытия участков сможет обжаловать итоги выборов.

"Я попросил, чтобы все мобилизовались, и Центризбирком продлил голосование. В 20 часов 20 минут очереди нет, ни одного человека практически. Только один участок в Минске остался, где после 20 часов еще 30 минут голосовали", - заявил президент.

По его словам, эта ситуация говорит о том, что специально пришли люди, которые не имеют отношения к конкретному избирательному участку, и фактически блокировали работу.

9 августа о том, что сторонники оппозиции намеренно затягивали голосование и подолгу занимали избирательные кабинки, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

Лебедев от имени наблюдателей сказал, что выборы прошли открыто и конкурентно, а нарушения были незначительными и не могли повлиять на исход голосования.