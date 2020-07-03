Лукашенко заявил о зависти россиян и украинцев к белорусам

По его мнению, зависть основана на том, что жизнь в Белоруссии спокойная и безопасная, чем не могут похвастаться соседи из России и с Украины

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане России и Украины завидуют белорусам, которые живут "в безопасной и спокойной стране". Об этом белорусский лидер сказал, выступая с речью на торжественном собрании, посвященном Дню независимости Белоруссии.

"Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы", — сказал он.

Лукашенко напомнил, что скоро в Белоруссии пройдут президентские выборы. Однако, по его словам, граждане будут определяться не столько с главой государства, сколько с будущим страны. "Я уже наработался, я уже наелся этой президентской доли", — отметил он.

Глава государства заметил, что он решил участвовать в выборах не потому, что держится за кресло президента, "уцепившись в него посиневшими пальцами", а потому, что свои лучшие годы отдал строительству страны. "Мы с вами прожили вместе четверть века, как умели, строили нашу Беларусь, как умели, создавали", — сказал Лукашенко. По его мнению, среди старшего и среднего поколений основная масса людей "правильно оценивают ситуацию в стране".

Лукашенко подал документы на регистрацию в качестве кандидата в президенты 2 июля. Ранее один из претендентов на президентское кресло — бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико — был задержан и отправлен в СИЗО. Также в выборах планируют участвовать Светлана Тихановская (муж которой, блогер Сергей Тихановский, сейчас также находится в СИЗО), бывший депутат Анна Канопацкая, председатель белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев.