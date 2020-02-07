Львов не передаст России прах советского разведчика, пока не освободят украинских военнопленных

Власти Львова отказались рассматривать вопрос о перезахоронении праха советского разведчика, героя СССР Николая Кузнецова, пока Россия не вернет украинских пленных.

Кузнецов похоронен во Львове, на территории военного мемориала Холм Славы. С просьбой перезахоронить его останки в Широкореченском мемориале в Екатеринбурге обратилась к властям Львова племянница разведчика Маргарита Брюханова.

Ранее иск Брюхановой рассматривал львовский административный суд, который решил, что вопрос должен быть рассмотрен львовским горсоветом. Однако в пятницу мэр города Андрей Садовый предложил отложить рассмотрение, пока свои позиции по этому вопросу не сформулируют МИД Украины и СБУ.

Садовый заявил, что вопрос передачи праха — политический, и на фоне агрессии России должен рассматриваться "в рамках государственной политики".

"Пока наши ребята находятся в плену, я считаю, что мы не имеем морального права этот вопрос рассматривать. Когда Российская Федерация вернет нам наших ребят… тогда мы будем этот вопрос рассматривать", — заявил мэр.

Последний масштабный обмен пленными между Украиной и пророссийскими формированиями на востоке страны состоялся 29 декабря прошлого года. 124 пленных украинских обменяли на 76 человек, воевавших на стороне ДНР и ЛНР.

Кто такой Кузнецов



В России за перезахоронение праха Кузнецова выступает группа НИК ("Николай Иванович Кузнецов), созданная еще в 2003 году. В нее входят ветераны вооруженных сил, разведки и комсомола.

В 2007 году о перезахоронении просила группа депутатов парламента Свердловской области. Но сторонники переноса останков сообщили, что против выступил МИД РФ — по их словам, там опасались, что "такой шаг способен открыть своеобразный ящик Пандоры и дать повод украинским националистам развернуть кампанию по переносу других захоронений советских воинов, погребенных на территории Украины". Отказали в передаче останков и во Львове, куда в том же году приезжала комиссия из от правительства Свердловской области.

В 2018 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь обратился к львовским властям с просьбой передать останки Кузнецова.

Николай Кузнецов — известный советский разведчик, агент НКВД и Герой Советского Союза. Родился в деревне Зырянка Пермской губернии.

В январе 1942 года Кузнецов был зачислен в состав 4-го управления НКВД Павла Судоплатова. Летом того же года его направили в немецкий тыл, на территорию нынешней Украины, под легендой обер-лейтенанта вермахта Зиберта.

Кузнецов в ходе своей работы убил 11 офицеров Вермахта, включая заместителя рейхскомиссара Украины Эриха Коха, шефа правительства дистрикта Галиция Отто Бауэра.

По мнению некоторых историков, действия Кузнецова вызвали жестокую реакцию оккупационных сил и стали причиной гибели мирных жителей города Ровно и окрестностей. Другие не так однозначно увязывают казни нацистского режима на Украине с действиями советских разведчиков.

Кузнецов погиб 8 марта 1944 в селе Боратин Бродовского района на Львовщине.

Николай Кузнецов подпадает на Украине под действие закона о декоммунизации. В украинском Институте национальной памяти объяснили, что он был агентом ОГПУ и НКВД в 1930-1938 годах. По данным института, Кузнецов участвовал в коллективизации и подавлении украинского сопротивления властям СССР.

Кроме покушений на представителей немецкой оккупационной администрации, он "осуществлял провокации против украинского освободительного движения, в результате которых нацистские оккупанты казнили заложников", отмечают в Институте.

В честь Кузнецова в Ровенской области был назван город Кузнецовск, где располагается Ровенская атомная станция. Во время декоммунизации ему вернули название Вараш.