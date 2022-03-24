Ляйен: требование России платить за нефть и газ в рублях является нарушением договора
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Требование Россией того, чтобы страны, которые она считает недружественными, платили за российский природный газ и нефть в рублях, является односторонним решением и явным нарушением договора, заявила в четверг президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на саммите Европейского союза (ЕС) в Брюсселе.

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"Мы не позволим обойти наши санкции (..), время, когда энергоресурсы можно было использовать, чтобы шантажировать нас, прошло", — подчеркнула Ляйен.

Как уже сообщалось, российский лидер Владимир Путин в среду заявил, что Россия будет принимать платежи за поставки газа в "недружественные страны", в том числе во все государства-члены Европейского союза, только в рублях. Решение связано с международными санкциями, введенными против России в связи с ее продолжающимся уже месяц вторжением на Украину.

Кремль таким образом пытается смягчить влияние широкомасштабных санкций на российскую экономику.

По заявлению Путина, стоимость рубля, упавшая за последний месяц, выросла как по отношению к доллару США, так и по отношению к евро. Цены на газ также выросли.

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