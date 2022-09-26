"Любовь — это теперь закон". На Кубе легализовали однополые браки

На Кубе прошел референдум о новом Семейном кодексе, по итогам которого почти 67% граждан страны поддержали легализацию однополых браков. Об этом сообщает ABC News.

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100-страничный документ призван заменить Семейный кодекс, действующий в стране с 1975 года. В новом кодексе вводится определение брака как союза "двух людей". Помимо этого, документ разрешает гомосексуальным парам усыновлять детей и полностью легализует суррогатное материнство, если к нему прибегают на безвозмездной основе.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал новый кодекс "справедливым, необходимым, актуализированным и современным законом, который предоставляет права и гарантии всем".

"Любовь — это теперь закон", — заявил президент Кубы.

Новый Семейный кодекс 25 раз возвращали на доработку, по его положениям провели около 80 тысяч городских собраний, были учтены около 300 тысяч предложений, выдвинутых в ходе обсуждения.