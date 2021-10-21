Любовь Соболь объявили в розыск. Она покинула Россию после приговора по "санитарному делу"
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Имя соратницы Алексея Навального Любови Соболь появилось в базе разыскиваемых лиц МВД. В августе московский суд назначил ей полтора года ограничения свободы, признав виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста 23 января в Москве.

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Имя и фото Соболь появились в базе в среду вечером, сообщают российские информагентства. Сама Соболь прокомментировала свое объявление в розыск в "Твиттере", заявив, что она в момент появления ее имени и фото вела прямой эфир для "Навальный LIVE".

Преображенский суд Москвы в августе признал соратницу Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста в поддержку Алексея Навального 23 января в Москве и назначил ей полтора года ограничения свободы.

Соболь была осуждена по ч.4 ст.33 — ч.1 ст.236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее угрозу массового заболевания людей).

Полтора года Соболь было запрещено покидать жилище с 22 часов до 6 утра, посещать массовые мероприятия и выезжать из Москвы и Московской области. При этом она должна была трижды в месяц отмечаться в инспекции.

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BBC News Русская служба:

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