Любовь Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы

Преображенский суд Москвы признал соратницу Алексея Навального Любовь Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста 23 января в Москве и назначил ей полтора года ограничения свободы.

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О решении суда сообщил адвокат Соболь Владимир Воронин. Полтора года Соболь будет запрещено покидать жилище с 22 часов до 6 утра, посещать массовые мероприятия, выезжать из Москвы и Московской области, она должна являться в инспекцию трижды в месяц, написал Воронин в "Твиттере".

Любовь @SobolLubov признана виновной в подстрекательстве к преступлению по ч.1 ст. 236 УК. Наказание: ограничение свободы сроком на полтора года: не покидать жилище с 22 до 06, не посещать массовые мероприятия, не выезжать из Москвы и МО, являться в инспекцию трижды в месяц. — Воронин Владимир (@vb_voronin) August 3, 2021

Во время оглашения решения суда Соболь удалили из зала - она пыталась вести видео-трансляцию чтения приговора.

28 июля в ходе судебных прений государственный обвинитель запросил наказание в виде двух лет ограничения свободы для юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией, еще раньше - организацией, выполняющей функции иностранного агента).

Обвинение предложило запретить Соболь выходить из дома с 22 часов вечера до 6 утра, участвовать в массовых мероприятиях, выезжать из Москвы.

Соболь, как и другие фигуранты "санитарного дела", вину не признала.

Перенос приговора

Решение по ее делу должны были вынести в понедельник, однако в последний момент заседание суда перенесли.

В то же время Преображенский суд Москвы в понедельник вынес приговор другому обвиняемому в нарушении санитарных норм - жителю Москвы Дани Акелю, который, по версии следствия, пришел на акцию 23 января, будучи зараженным коронавирусом. Ему назначили штраф в 100 тысяч рублей. Его дело было прекращено с назначением этого судебного штрафа.

Акелю признали виновным в нарушении санитарных норм (ч.1 ст.236 УК РФ). Остальных фигурантов дела, как и Соболь, обвиняют в подстрекательстве к нарушению этих норм (ч.4 ст.33, ч.1 ст.236 УК РФ).

Ранее адвокат Воронин называл Акеля "исполнителем преступления" (с точки зрения следствия). "Теперь у следствия есть новый "исполнитель". Якобы есть человек, который был болен коронавирусом, знал о том, что он болен, и вышел на улицу 23 января. Разумеется под воздействием "призывов" Любови Соболь и прочих", - говорил он в апреле.

Как предполагала "Медиазона", именно на приговор "исполнителю преступления" суд мог бы сослаться в решении по делу Соболь.

"Санитарное дело"

МВД возбудило дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм) сразу после акции, прошедшей в Москве 23 января. Позже его передали в центральный аппарат Следственного комитета России.

Согласно действовавшим в тот момент распоряжениям мэра Москвы, проведение любых публичных мероприятий в городе не допускалось из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

По версии следствия, на протестную акцию 23 января пришли два десятка человек, находившихся под наблюдением системы "Социальный мониторинг" из-за заражения либо контакта с коронавирусными больными.

Обвиняемыми по "санитарному делу" помимо Соболь стали 10 человек - брат находящегося в колонии политика Олег Навальный, бывший координатор московского штаба политика (также признаны экстремистскими организациями) Олег Степанов, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, сотрудник ФБК Николай Ляскин, участница Pussy Riot Мария Алехина, глава профсоюза "Альянс врачей" (признан организацией, выполняющей функции иностранного агента) Анастасия Васильева, муниципальные депутаты Денис Барановский, Люся Штейн и Константин Янкаускас. С последнего обвинения по "санитарному делу" сняли после того, как он объявил об отказе баллотироваться в Госдуму.

Ярмыш, Степанов, Алехина и Барановский находятся под домашним арестом, в отношении остальных фигурантов действует запрет определенных действий. Соболь находилась под домашним арестом с января по апрель, затем меру пресечения изменили на запрет определенных действий.

Обвиняемые, по версии следствия, публиковали на своих страницах в соцсетях посты, "призывающие неограниченный круг лиц принять участие в несогласованной акции 23 января". При этом они "игнорировали санитарные нормы", что могло повлечь "распространение массовых заболеваний", посчитали следователи.

Соболь перед заседанием суда в понедельник заявила, что гособвинение не смогло предъявить суду ни одного пострадавшего по этому делу.

Дела всех фигурантов выделены в отдельные производства и рассматриваются разными судьями.

"Квартирное дело"

В апреле этого года Соболь назначили год исправительных работ условно по "квартирному делу" с годом испытательного срока.

Как следует из решения суда, Соболь незаконно проникла в жилье, принадлежащее Константину Кудрявцеву - предполагаемому сотруднику ФСБ, фигуранту журналистского расследования об отравлении Навального. Сам Кудрявцев не был потерпевшим по делу - этот статус получили члены его семьи.

Вину Соболь не признала.

Как преследуют соратников Навального

В июне этого года суд признал структуры Алексея Навального экстремистскими организациями. Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального еще в апреле - до решения суда. Сторонники оппозиционера считают это решение незаконным.

4 июня президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий избираться россиянам, причастным к деятельности организаций, признанных в России экстремистскими или террористическими. Причастностью может считаться как непосредственное участие в работе таких структур, так и поддержка в соцсетях.

Те, кто руководил работой организации в течение трех лет до ее признания экстремистской, по новому закону лишаются пассивного избирательного права на пять лет. Для рядовых сотрудников и граждан, которые в течение года до запрета помогали таким организациям, предусмотрено ограничение на участие в выборах на три года.

Закон подразумевает, что сотрудники и сторонники запрещенных судом организаций не смогут претендовать не только на депутатские мандаты в Госдуме, но и на губернаторские должности, а также места в региональных заксобраниях и даже муниципальных советах.

Новая норма помешала выдвинуться на выборы Степанову.

Также отказалась от попытки избраться в Госдуму Соболь - она решила, что, продолжая кампанию, подвергает опасности волонтеров и жертвователей.

Во многих регионах после зимних протестов завели уголовные дела - не только о нарушении коронавирусных ограничений, но и о перекрытии улиц демонстрантами. Фигурантами дел часто становятся экс-координаторы штабов Навального.

Например, в Нижнем Новгороде Романа Трегубова обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Екатерина Остапенко из Владивостока обвиняется в приведении путей сообщения в негодность и вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность. Олега Емельянова из Казани обвиняют в уклонении от армии. Экс-глава штаба в Хабаровске Алексей Ворсин обвиняется по "дадинской" статье за неоднократные нарушения на митингах.

Многие сторонники лидера оппозиции покинули Россию. Так, весной ведущая канала "Навальный Live" в YouTube Елизавета Любавина уехала за границу с молодым человеком - еще до признания ФБК экстремистской организацией. Так же поступила бывший координатор краснодарского штаба Навального Анастасия Панченко.