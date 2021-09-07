Любовь Соболь в Таллине: звонок президента Финляндии Путину имел важное значение для Навального

Оппозиционер и бывший адвокат Алексея Навального Любовь Соболь на выходных приняла участие в конференции им. Леннарта Мери в Таллине.

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В интервью финскому изданию Ilta-Sanomat она сказала, что не хочет говорить, надолго ли приехала в Эстонию и как здесь оказалась. "Из соображений безопасности я не буду ничего говорить о своих передвижениях и планах", — сообщила Соболь.

Она сказала, что звонок президента Финляндии Владимиру Путину в прошлом году имел важное значение для Навального. Саули Нийнисте позвонил Путину в августе прошлого года, когда Навальный после отравления находился в коме в омской больнице. Президент Финляндии попросил отпустить Навального на лечение в Германию, что российская сторона и сделала.

По поводу Навального Путину звонила и канцлер Германии Ангела Меркель, но, как полагает Соболь, только лишь ее просьбы могло оказаться недостаточно. "Президент Финляндии использует этот прием очень редко. Мне кажется, Путин подумал, что если уж президент Финляндии просит, то это отражает мнение всего мира", — сказала Соболь.

По ее словам, у Путина особенное отношение к Финляндии еще и потому, что один из его приближенных Геннадий Тимченко имеет двойное гражданство, одно из которых финское. "Финляндия важна для Путина и он не хочет портить отношения. Так что имейте в виду, что к вашим словам прислушиваются и у вас есть возможность положительно повлиять на Путина", — заключила Соболь.