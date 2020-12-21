Любовь Соболь задержали возле дома предполагаемого отравителя Навального
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержали в понедельник, 21 декабря, возле дома одного из предполагаемых отравителей оппозиционера Алексея Навального. Соболь вышла из машины каршеринга, в которой она находилась, для того, чтобы побеседовать с корреспондентом DW Сергеем Диком во время прямого эфира выпуска программы "DW Новости". В это время к ней подошел полицейский, попросил предъявить документы, и сразу после этого Соболь задержали.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Соболь на протяжении нескольких часов находилась перед домом Константина Кудрявцева, который стал героем нового ролика Навального. У дома также находились журналисты, попытавшиеся побеседовать с предполагаемым сотрудником ФСБ, а также несколько десятков силовиков. Соболь вела от дома Кудрявцева стрим в соцсетях и сообщила, что выезд из двора автомобилю, на котором она приехала, перегородили полицейские.

По ее словам, они прибыли через 10 минут после публикации ролика с телефонным разговором Навального и Кудрявцева, затем их становилось все больше. При задержании силовики вели себя очень грубо, а затем куда-то повезли, сообщила Соболь из автозака. Она также указала, что задержание произведено по заявлению Кудрявцева, утверждающего, что сотрудница ФБК попыталась незаконно проникнуть в его квартиру.

Звонок Навального своему отравителю

Ранее в тот же день Алексей Навальный опубликовал запись телефонного разговора с одним из предполагаемых участников своего отравления. Под видом помощника секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева он позвонил военному химику из Института криминалистики ФСБ Константину Кудрявцеву, одному из фигурантов расследования Bellingcat и The Insider о причастности ФСБ к его отравлению. Звонок был сделан 14 декабря за несколько часов до публикации результатов расследования, и длился почти час.

Предполагаемый Кудрявцев подтвердил версию журналистов-расследователей, что он летал в Омск 25 августа за одеждой Навального, уже после того как того увезли в Берлин, чтобы забрать ее для устранения следов боевого вещества "Новичок". Он сообщил, что ему поручили уделить особое внимание при очистке одежды внутренней стороне трусов, что, по мнению Навального, подтверждает гипотезу о нанесении яда именно туда.

В ходе разговора собеседник Навального упоминает фамилии двух предполагаемых исполнителей покушения - Алексея Александрова и Ивана Осипова, а также своего начальника Станислава Макшакова. Кроме того, он называет еще одного участника операции - Василия Калашникова, который в журналистском расследовании не упоминается. The Insider установил, что Калашников является экспертом в области газовой хроматографии/масс-спектрометрии - метода обнаружения метаболитов нервно-паралитических агентов в биологических образцах.

Отравление Навального и причастность ФСБ

В расследовании Bellingcat и The Insider, основанном на анализе данных биллинга мобильных телефонов и баз данных авиапассажиров, утверждается, что Алексея Навального отравила группа сотрудников ФСБ, сопровождавших его в поездках по России с 2017 года. Журналисты назвали имена и псевдонимы оперативников, которые, по их данным, участвовали в покушении на Навального. Это Станислав Макшаков, Олег Таякин ("Тарасов"), Алексей Александров ("Фролов"), Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов") и Владимир Паняев. Из полученных данных следует, что покушение на него не могло быть совершено без разрешения главы ФСБ и лично российского президента Владимира Путина, уверен Навальный.

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". В искусственной коме Навальный находился 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционного политика. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран - участниц ОЗХО в конце ноября призвали Россию расследовать отравление политика.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

2

Source

Deutsche Welle

Tags

Алексей Навальный Владимир Путин
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках