Любови Соболь вынесли приговор по "квартирному делу"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Мировой судья участка №276 на заседании в Перовском районном суде Москвы назначил юристке ФБК Любови Соболь год исправительных работ условно по делу о проникновении в квартиру предполагаемого отравителя Алексея Навального, сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Об этом сообщает корреспондент "Дождя".

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Соболь также назначили год испытательного срока. В случае совершения административных правонарушений, Соболь назначат реальные исправительные работы с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Соболь признали виновной в незаконном проникновении в жилище с применением насилия или его угрозой (часть 2 статьи 139 УК РФ).

Накануне Соболь выступила с последним словом, в котором заявила, что ей не понятна суть обвинение. "Почему нет уголовного дела по отравлению Навального. Как только я называют фамилия Кудрявцева и отравление Навального, вы делаете мне замечание", — сказала она, обращаясь к судье.

В ходе предыдущего заседания адвокат Соболь просил вызвать на заседание Кудрявцева, но суд отказал в этом.

В декабре 2020 года Bellingcat и The Insider и CNN выпустили расследование, в котором назвали имена восьми сотрудников ФСБ, предположительно участвовавших в отправлении Алексея Навального. Политик позвонил одному из них — Константину Кудрявцеву — и представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева. Во время разговора Кудрявцев фактически подтвердил, что Навального планировали убить, и рассказал детали операции.

После выхода расследования Любовь Соболь приехала к дому одного Кудрявцева в Новокосино, чтобы поговорить с ним. Когда она позвонила в дверь квартиры, из соседней вышла теща Кудрявцева. Женщина утверждает, что Соболь обманом попала в дом, оттолкнула ее и ворвалась в квартиру. Соболь отвергла это и не признала вину.

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