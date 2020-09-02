"Любые отравляющие вещества можно найти". Создатели "Новичка" — о заявлении немецких властей
Foto: AP/Scanpix/LETA

Власти Германии в среду объявили, что у немецких ученых есть бесспорные доказательства наличия в анализах российского оппозиционера Алексея Навального, почти две недели назад впавшего в кому, нервно-паралитического вещества группы "Новичок".

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Российские врачи, лечившие Навального до его отправки в Германию, настаивают, что следов отравления в анализах Навального, взятых в России, обнаружено не было. Российские правоохранительные органы накануне запросили у немецкой стороны результаты анализов, взятых у оппозицонера в Берлине.

Создатели "Новичка" в разговоре с Би-би-си разошлись во мнениях касательно заявления немецких властей об отравлении Алексея Навального этим боевым ядом.

"Раз его выпустили туда — значит ничего не нашли"

Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк входил в группу разработчиков отравляющих веществ семейства "Новичок". Он назвал заявление правительства ФРГ об отравлении лидера российской оппозиции этим ядом "чушью собачьей".

Ученый подверг сомнению выводы немецкой стороны, поскольку российские медики и лаборатории не нашли следов яда. Профессор утверждает, что "Новичок" — это многокомпонентная система, и что-нибудь из этой системы, "конечно же, нашли бы у нас здесь".

"Но раз его выпустили туда, значит, ничего из этого не нашли. А возникнуть [следы отравления могут], если потом кто-то из умных людей туда что-нибудь засунет. Тогда образуется разница в анализах — что было до этого и после этого. И сравнение анализов сразу покажет, на какой стадии что возникло", — считает Ринк.

По его словам, если бы это было вещество группы "Новичок", то отравился бы не один Навальный, а весь самолет с ним. "Конечно, это было не боевое вещество и не яд подобного типа. Иначе это все было бы давно найдено в России — и человек бы стоял живой и здоровый. Если бы был "Новичок", он бы давно был прикопан", — заявил Ринк.

"Следы остаются"


Обратного мнения придерживается ученый-химик Владимир Углев, еще один из разработчиков "Новичка". По его словам, есть несколько видов "Новичка".

"234-й, которым был отравлен Скрипаль, — жидкий, — разъяснил он. — При его использовании могут пострадать случайные люди. Есть 242-й, твердый. Он наносится на готовые поражающие элементы и действует внутримышечно. Через органы дыхания и через кожу он не "лезет", потому что твердый. Мое последнее поражение было именно им: действует молниеносно, я сразу руку в соляную кислоту засунул, рука "отпотевала" после этого несколько лет, была все время влажной. 242-й "Новичок" используется в качестве диверсионного яда".

Углев выразил мнение, что если Навального отравили "Новичком", то организаторы ошибочно считали, что его невозможно найти. "Но его следы остаются на эмали зубов и обнаруживаются даже при эксгумации трупа. Что касается симптомов, они зависят от того, как нанесен яд. Например, при внутривенной или внутримышечной аппликации зрачки расширяются, а при попадании на слизистую, в глаза, нос или рот, — нет", — заключил химик.

"Существует в разных версиях и вариантах"


Специалист в области химического оружия Вил Мирзаянов в свою очередь объяснил, что современные средства позволяют быстро определить отравляющее вещество.

"Так что тут вопросов нет. Когда Скрипалей отравили, там через полчаса англичане раскодировали и расшифровали, чем отравлено. В случае Навального, если даже вещество разложилось, то можно по продуктам разложения сделать вывод. Современные аналитические методы очень мощные, ничего принципиально нового тут нет. Можно любые отравляющие вещества найти и восстановить их формулу", — заключил он.

По мнению Мирзаянова, первым делом врачи, когда видели симптомы, взяли анализы на индикаторы на основе холиноэстеразы. "Там специфическая реакция на угнетение холиноэстеразы, на органические соединения. И они увидели какие-то сигналы угнетения этой холиноэстеразы. Это первый признак", — объясняет он.

"Кроме того, у него были, наверное, симптомы, так как врач дал ему атропин. Атропин — как раз это против действия фосфоро-органических соединений. Это, конечно, не сильный антидот. Есть более совершенные, например, афин. Но уже первый врач пришел к выводу, что отравили фосфоро-органическими веществами", — продолжил Мирзаянов.

Он считает, что в случае Навального, скорее всего, яд попал в пищеварительный тракт, и "организм Навального был уже как бы дегазатором, то есть он никак не мог быть опасным и отравлять кого-то". "В случае Скрипалей яд попал на руки, на дверные ручки и дальше уже чего бы они ни касались — они оставляли этот яд", — отмечает ученый.

"Он ["Новичок"] существует в разных версиях и вариантах. Можно было бы, наверное, проглотить, наверное, соль — яд быстрого растворения либо жидкость. Она, конечно, разлагается организмом. Но даже малого количества более чем достаточно, чтобы убить человека. Это очень маленькая доза, и эта доза никак не может изменить вкус чая или воды, которые Навальный принял", — заключил он.

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