Антициклон "Люцифер" принес в Италию новую волну жары: в 15 городах, включая Рим, объявлен красный уровень погодной опасности, а на юге страны вновь разгорелись лесные пожары, сообщает телеканал Euronews.

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В среду температура в городе Флоридия на итальянском острове Сицилия достигла 48,8 градуса Цельсия. Это абсолютный максимум, который когда-либо был зафиксирован в Европе. Ранее европейским температурным рекордом считались 48 градусов, зарегистрированные в 1977 году в Афинах.

По прогнозам метеорологов, жара в Италии не спадет как минимум до 15 августа. Министерство здравоохранения призвало жителей охваченных зноем регионов оставаться дома, ограничить физические нагрузки и пить больше воды.

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