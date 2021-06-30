"Люди приезжают проведать родных, а те мертвы". Аномальная жара в Канаде привела к человеческим жертвам

Десятки человек в Канаде умерли из-за беспрецедентной жары, накрывшей западную часть страны. Температура в провинции Британская Колумбия продолжала повышаться четыре дня подряд и во вторник в одном из городков достигла отметки в 49,5 градуса Цельсия.

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Только в одном Ванкувере (крупнейшем городе провинции) с пятницы было зарегистрировано 130 смертей в результате тепловых ударов. Большинство умерших — пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Глава Британской Колумбии Джон Хорган заявил, что эти места еще никогда не переживали такую жару. По его словам, отдельные семьи и целые сообщества уже столкнулись с ужасающими последствиям этой аномалии.

В городке Литтон, где жара особенно изнуряющая, поставлен уже третий абсолютный рекорд температуры для всей Британской Колумбии: в воскресенье столбик термометра на местной метеостанции поднялся до отметки в 46,6°C, в понедельник — 47,5°C, а во вторник во второй половине дня перевалил за 49 градусов.

At 4:20pm, Lytton Climate Station reported 49.5°C, once again, breaking the daily and all-time temperature records for the 3rd straight day. Final numbers and all other temperature records will be posted later this afternoon. #BCStorm pic.twitter.com/jYpvxM0iIy — ECCC Weather British Columbia (@ECCCWeatherBC) June 29, 2021

В последний раз перед нынешней тепловой волной температура воздуха превышала отметку в 45 градусов в провинции Саскачеван в июле 1937 года. Предыдущий рекорд в Британской Колумбии в 44,4°C был установлен также в Литтоне в 1941 году.

В связи с чрезвычайной ситуацией в провинции закрылись многие учреждения, включая школы и детские сады.

Медики предупреждают, что данные по умершим пока не окончательные. В Канаде на вызовы часто сначала выезжает полиция, поэтому медицинские заключения о причинах смерти делаются с небольшим опозданием.

"Я работаю в полиции уже 15 лет и никогда еще не сталкивался с таким количеством внезапных смертей в такой короткий период времени", — говорит Стив Эддисон из маленького городка Литтон в 250 км от Ванкувера.

По его словам, люди приезжают проведать своих пожилых родственников и обнаруживают их в доме мертвыми.

Во многие населенные пункты на западе Канады направлены дополнительные силы полиции.

Жители стараются не покидать домов без крайней необходимости, но в Канаде здания редко оснащены кондиционерами, так как обычно летняя температура воздуха не превышает 30 градусов Цельсия.

Местные власти повсеместно устанавливают временные фонтаны и поливальные системы. Также открыты так называемые центры охлаждения — пустые городские помещения с кондиционерами, где люди просто лежат на раскладушках или на полу на тонких матрасах.

Городские фонтаны работают днем и ночью.

Канадские метеослужбы призывают подготовиться к подобной ситуации жителей провинции Альберта, Манитоба, Саскачеван и Северо-западные территории.

Высокие температуры затронули и северо-западное побережье США. Оттуда тоже поступают сообщения об умерших.

Эксперты считают, что из-за климатических изменений мир все чаще будет сталкиваться с подобными явлениями, хотя и признают, что каждый отдельный метеорологический случай трудно связать с глобальными переменами в климате.

"Важно также понимать, что жара, которую переживает сейчас Канада и которая, скорее всего, доберется до Британии — ничто по сравнению с тем, что ожидает некоторые страны развивающегся мира, — предупреждает Тип Палмер, профессор в области физики климата и сотрудник программы Оксфордского университета по моделированию климатических изменений. — Им грозят не только высокие температуры, но и уровень влажности, при котором человеческий организм просто не может выживать. Важно понимать, что это неизбежно произойдет, и продумать, как мы будем помогать этим странам".

Жара над западными районами Канады и США вызвана образовавшимся статическим куполом горячего воздуха и высокого давления на всей протяженности от Калифорнии до арктических территорий.