"Люди приезжают проведать родных, а те мертвы". Аномальная жара в Канаде привела к человеческим жертвам

Десятки человек в Канаде умерли из-за беспрецедентной жары, накрывшей западную часть страны. Температура в провинции Британская Колумбия продолжала повышаться четыре дня подряд и во вторник в одном из городков достигла отметки в 49,5 градуса Цельсия.

Только в одном Ванкувере (крупнейшем городе провинции) с пятницы было зарегистрировано 130 смертей в результате тепловых ударов. Большинство умерших — пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Глава Британской Колумбии Джон Хорган заявил, что эти места еще никогда не переживали такую жару. По его словам, отдельные семьи и целые сообщества уже столкнулись с ужасающими последствиям этой аномалии.

В городке Литтон, где жара особенно изнуряющая, поставлен уже третий абсолютный рекорд температуры для всей Британской Колумбии: в воскресенье столбик термометра на местной метеостанции поднялся до отметки в 46,6°C, в понедельник — 47,5°C, а во вторник во второй половине дня перевалил за 49 градусов.

At 4:20pm, Lytton Climate Station reported 49.5°C, once again, breaking the daily and all-time temperature records for the 3rd straight day. Final numbers and all other temperature records will be posted later this afternoon. #BCStorm pic.twitter.com/jYpvxM0iIy