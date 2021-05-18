Мадисон: Европа нуждается в более сильной охране своих внешних границ

Спасти от гибели рвущихся в Европу нелегальных иммигрантов помогло бы не открытие для них границ, а создание на внешних рубежах Европы более сильный пограничный контроль, считает депутат Европарламента Яак Мадисон.

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В своем выступлении на пленарном заседании Европарламента по теме нелегальной иммиграции Мадисон обратил внимание на то, что давление иммиграционных потоков на границы Европы усилилось.

"За первые четыре месяца этого года зарегистрированы 36 100 нелегальных иммигрантов, прибывших в Европу — это на треть больше, чем за тот же период прошлого года. Вместе с тем, в Средиземном море уже утонули сотни человек, также пытавшихся добраться до Европы", — сообщил Мадисон.

"Но в отличие от либералов и политиков левого толка, полагающих, что мы должны держать открытыми для иммигрантов границы Европы, чтобы их меньше погибало в Средиземном море, я считаю, что открытые границы и создание условий для иммиграции в первую очередь поддерживает торговцев людьми, наживающих на этом бизнесе миллиарды евро".

По словам Мадисона, эффективность более сильного пограничного контроля подтверждает опыт Италии в предыдущие годы.

"В 2017 году в Италию прибыли 170 153 нелегальных иммигранта. В 2018 и в 2019 году министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини закрыл все порты страны для иностранных судов, доставлявших людей без документов. В результате количество иммигрантов сократилось во много раз. В 2018 году в Италию прибыло 23 037 и в 2019 году всего 11 471 нелегал. После того, как Сальвини был отстранен от власти, приток иммигрантов вновь возрос и в 2020 году достиг 34 000 человек. В этом году поток мигрантов может оказаться еще больше".

По словам Мадисона, следовало бы предоставить Европейской пограничной службе Frontex больше полномочий и средств для защиты внешних границ Европейского Союза.