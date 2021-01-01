Мадрид и Лондон в последний момент договорились о Гибралтаре
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Испании и Великобритании удалось в последний момент достичь договоренности, позволяющей британским гражданам сохранить свободное передвижение в связи с выходом Соединенного Королевства из Евросоюза.

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Согласно соглашению Лондона и Мадрида, Гибралтар — британская заморская территория, граничащая с Испанией, должна стать частью Шенгенской зоны, чтобы избежать в будущем году так называемой жесткой внешней границы с государством-членом ЕС, передает Reuters.

Договор между Великобританией и Испанией теперь должен быть согласован между ЕС и Лондоном, сообщил министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.

Около 96% жителей Гибралтара голосовали против Brexit на референдуме в 2016-м году.

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