МАГАТЭ и Иран договорились о параметрах мониторинга ядерных объектов

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) достигло соглашения с Ираном о параметрах мониторинга его инспекторами ядерных объектов Тегерана. Решение принято после переговоров вице-президента страны, руководителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммада Эслами с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси в воскресенье, 12 сентября, в Тегеране. Заявление по итогам встречи обнародовала пресс-служба агентства.

"Инспекторам МАГАТЭ разрешено провести обслуживание указанного оборудования и заменить носители информации, которые будут храниться в Исламской Республике Иран в опечатанном виде" с печатями обеих организаций, отмечается в документе.

New Head of Atomic Energy Organization of #Iran (@aeoi_ir ) Mohammad Eslami and @iaeaorg Director General @rafaelmgrossi held talks in Tehran on Sunday. pic.twitter.com/ktZLdsxB1q