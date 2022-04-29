МАГАТЭ обеспокоено отсутствием доступа к оккупированной Запорожской АЭС

Несмотря на то, что на территории Чернобыльской АЭС наблюдается небольшое повышение уровня радиации, больше всего Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспокоено ситуацией на Запорожской АЭС, которая остается оккупированной российскими военными. Об этом пишет EUobserver.

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что сотрудникам агентства следует отправиться на территорию Запорожской АЭС. Его команда изо всех сил пытается получить доступ к Запорожью, после того как оно было оккупировано российскими войсками. Пока безуспешно.

Гросси недавно вернулся из Украины, где группа экспертов проверяла уровень радиации на Чернобыльской АЭС и восстановила связь между базирующимся в Вене агентством и атомной электростанцией. Чернобыльская АЭС была оккупирована российскими войсками на протяжении месяца и была отрезана от международного органа ядерного надзора.

Однако повышение уровня радиации по-прежнему "значительно ниже" порога, разрешенного для сотрудников. Ситуация стабильна.

"Уровни повысились, но ситуацию нельзя оценивать как представляющую большую опасность для окружающей среды или людей", — заявил Гросси.

В феврале российские войска временно заняли Чернобыльскую АЭС и украинские власти утверждали, что солдаты подверглись воздействию высоких доз радиации из-за копания зараженной почвы.

"Это не место для пикника или раскопок", — подчеркнул гендиректор МАГАТЭ, несмотря на то, что его команда не нашла подтверждений заявлениям украинских должностных лиц.

Однако крупнейшая в Европе атомная электростанция, расположенная в Запорожье, по-прежнему находится под оккупацией российских войск, а "украинский регулятор не контролирует ситуацию", добавил Гросси. По его словам, специалисты МАГАТЭ хотят проверить безопасность оборудования и материалов.

"Есть ряд мероприятий, которые необходимо выполнить, как в плане инспекций, так и в плане мер по обеспечению безопасности. Нам придется это сделать и лучше раньше, чем позже", — отметил он.

В начале марта российская ракета попала в здание рядом с реактором, что вызвало обеспокоенность по поводу ядерной безопасности как в самой Украине, так и, в конечном счете, на всем европейском континенте.

Гросси уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и в ближайшие дни запланирована его встреча с российскими властями, чтобы обсудить доступ к Запорожской АЭС.