МАГАТЭ: обесточивание Чернобыльской АЭС не является значительным риском

Сбой электроэнергии на АЭС в данном случае не представляет критической угрозы для безопасности, считают в МАГАТЭ. В Киеве заявили, что резервных генераторов для охлаждения ядерного материала хватит лишь на двое суток.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не считает, что сбой электроснабжения на пострадавшей в результате боевых действий Чернобыльской АЭС представляет серьезную угрозы для безопасности. "Украина в среду проинформировала МАГАТЭ об обесточивании Чернобыльской АЭС. В данном случае МАГАТЭ не визит критической угрозы для безопасности", — сообщило агентство в своем микроблоге в Twitter 9 марта.

Ранее украинский энергетический концерн "Укрэнерго" сообщил на своей странице в Facebook, что электроснабжение АЭС и ее системы безопасности полностью нарушено в результате "военных действий российского агрессора", и восстановить его из-за непрекращающихся российских атак "нет никакой возможности".

Со своей стороны министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что "резервные дизель-генераторы обеспечат питание ЧАЭС и его объектам в течение 48 часов. Затем отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации".

МАГАТЭ полагает, что ситуация под контролем

В то же время МАГАТЭ заявило, что, учитывая срок, прошедший со времени катастрофы на ЧАЭС в 1986 году, "тепловая нагрузка бассейна для отработанного топлива и объем охлаждающей воды на ЧАЭС достаточны для эффективного отвода тепла без необходимости подачи электроэнергии".

Представитель министерства охраны окружающей среды ФРГ заявил 9 марта в Берлине, что "на самом деле, никто не может быть заинтересован в том, чтобы на ЧАЭС произошла авария с потенциально катастрофическими последствиями". Он добавил, что Германия не располагает информацией об утечке радиации на Чернобыльской атомной электростанции.