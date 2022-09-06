МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам посещения Запорожской АЭС

Эксперты международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовали доклад по итогам посещения Запорожской АЭС. Он размещен на сайте агентства, сообщает Новая газета. Европа.

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Ключевыми выводами доклада стали рекомендации о том, что необходимо создать "защитную зону" вокруг ЗАЭС во избежание повреждений, а также прекратить обстрелы из-за угрозы физической целостности станции, нарушение которой может повлечь риск "ядерного инцидента". В МАГАТЭ выразили готовность провести консультации по созданию "зон безопасности" на станции, однако для этого требуется договоренность сторон.

Также миссии МАГАТЭ удалось установить, что на станции располагается российская военная техника. Специалисты рекомендовали убрать военные грузовики из зон, где они могут помешать работе оборудования и систем безопасности.

В отчете говорится, что в результате обстрелов были повреждены следующие объекты внутри станции: здание для хранения свежего ядерного топлива и твердого отработанного топлива, крыши зданий, где находятся машины для перевозки отработанного топлива, здание с аварийными системами для физической защиты станции, контейнер с системой мониторинга уровня радиации и другие объекты. Некоторые повреждения нанесены рядом с корпусами реактора.

Кроме того, в докладе отмечается, что украинский персонал ЗАЭС находится в подавленном психологическом и физическом состоянии. Сотрудники станции имеют проблемы со связью и техническими приборами.